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Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
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10:29 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/provaydery-2029398382.html
Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде
Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде - РИА Новости, 16.07.2025
Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде
Основной акцент в поправках к КоАП делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей, сообщил... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:29:00+03:00
2025-07-16T10:29:00+03:00
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основной акцент в поправках к КоАП делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию. "Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей", - сказал Шейкин. По словам сенатора, поправки направлены не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа. "Ужесточается ответственность владельцев VPN и других средств обхода блокировок, если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы. Предусмотрены "оборотные" штрафы для организаторов распространения информации, которые не внедряют технические средства для исполнения требований СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий). Это включает, в том числе, способность предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.
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общество, технологии, госдума рф
Общество, Технологии, Госдума РФ
Акцент в поправках к КоАП делается на провайдеров, заявили в Совфеде

Сенатор Шейкин: в поправках к КоАП акцент делается на регулирование провайдеров

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Основной акцент в поправках к КоАП делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание пользователей, сообщил РИА Новости соавтор поправок, сенатор Артем Шейкин.
Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к законопроекту об ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов, которыми предлагается ввести штрафы до 5 тысяч рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей", - сказал Шейкин.
По словам сенатора, поправки направлены не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа.
"Ужесточается ответственность владельцев VPN и других средств обхода блокировок, если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы. Предусмотрены "оборотные" штрафы для организаторов распространения информации, которые не внедряют технические средства для исполнения требований СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий). Это включает, в том числе, способность предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что операторы связи и владельцы сетей обязаны обеспечивать взаимодействие с государственными органами, а нарушения этой обязанности теперь грозят крупными штрафами.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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