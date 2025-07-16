https://ria.ru/20250716/protasov-2029511137.html

Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров

Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров - РИА Новости, 16.07.2025

Глава Роскачества рассказал о росте продаж отечественных товаров

"Потребительский патриотизм" и качество российской продукции позволяют увеличить продажи отечественных товаров на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:40:00+03:00

2025-07-16T16:40:00+03:00

2025-07-16T16:40:00+03:00

экономика

россия

максим протасов

роскачество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Потребительский патриотизм" и качество российской продукции позволяют увеличить продажи отечественных товаров на 60%, рассказал в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. "Потребительский патриотизм и качество отечественной продукции позволяют достичь и совокупного роста продаж продукции - в среднем на 60%", - сказал он. Он добавил, что это происходит без снижения цены и без проведения федеральных промоакций. В основе роста продаж лежит глубокое доверие покупателей - 85% россиян доверяют российскому Знаку качества, признают качество, безопасность и конкурентоспособность товаров, произведенных в стране, заверил Протасов. Глава организации поделился, что все же, после ухода ряда иностранных брендов с рынка РФ, были сложности, связанные с замещением компонентов в первые несколько месяцев разрывов логистических цепочек, но производители достаточно быстро их ликвидировали. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 17 июля в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250227/roskachestvo-2001853876.html

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экономика, россия, максим протасов, роскачество