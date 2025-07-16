https://ria.ru/20250716/prokuror-2029481630.html

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор - РИА Новости, 16.07.2025

Видео Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги, заявила прокурор

Видеоролики бывшей ведущей "Вестей" Фариды Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:46:00+03:00

2025-07-16T14:46:00+03:00

2025-07-16T17:10:00+03:00

россия

фарида курбангалеева

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Видеоролики бывшей ведущей "Вестей" Фариды Курбангалеевой* вызывают у россиян чувство тревоги и страха, заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде.Оглашая обвинительное заключение, она отметила, что экс-телеведущая опубликовала в Telegram-канале несколько постов и умышленно распространяла фейки о российских ракетных ударах по гражданской инфраструктуре Украины."Тем самым Курбангалеева ввела в заблуждение неограниченный круг лиц относительно правомерности деятельности Вооруженных сил при проведении специальной военной операции, дискредитировала Вооруженные силы Российской Федерации, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства", — сказала прокурор.Сегодня суд начал заочное слушание дела в отношении Курбангалеевой и Алексея Барановского**. Оба находятся в розыске. Их обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма при посредстве интернета, экс-телеведущую — еще и в публичном распространение фейков о российской армии.По данным следствия, в мае 2024 года Курбангалеева и Барановский выложили на YouTube видеоролик с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. А в январе 2023-го бывшая телеведущая опубликовала в Telegram фейки о действиях российской армии во время СВО.Курбангалеева в период с 2007 по 2014 год была одной из ведущих программы "Вести" телеканала "Россия 1". Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года живет и работает в Праге.* Иноагент, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.** Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.

https://ria.ru/20250714/akunin-2029047304.html

https://ria.ru/20250703/sud-2026869599.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, фарида курбангалеева, происшествия, москва