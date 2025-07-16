https://ria.ru/20250716/proekt-2029540756.html
Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля
Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля - РИА Новости, 16.07.2025
Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля
Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:18:00+03:00
2025-07-16T18:18:00+03:00
2025-07-16T18:25:00+03:00
госдума рф
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461019_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c01683b578e3df1d647cdfa2a3073cbc.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник.Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.
https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029461019_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_46314b31aa9c025027f97d9a137218ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии
Госдума РФ, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля
ГД рассмотрит проект о поиске экстремистских материалов с помощью VPN 17 июля