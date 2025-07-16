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Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля

Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля - РИА Новости, 16.07.2025

Источник: Госдума рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN 17 июля

Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:18:00+03:00

2025-07-16T18:18:00+03:00

2025-07-16T18:25:00+03:00

госдума рф

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Госдума 17 июля рассмотрит проект о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Пленарное заседание 17 июля... Об административной ответственности за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов с помощью таких сервисов – второе чтение", - сообщил источник.Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ввести ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.

https://ria.ru/20250716/vpn-2029455375.html

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госдума рф, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии