https://ria.ru/20250716/prigovor-2029451318.html

В Архангельске вынесли приговор школьнице, пытавшейся устроить диверсию

В Архангельске вынесли приговор школьнице, пытавшейся устроить диверсию - РИА Новости, 16.07.2025

В Архангельске вынесли приговор школьнице, пытавшейся устроить диверсию

Архангельский областной суд признал девятиклассницу из Новодвинска, которая пыталась поджечь электроподстанцию в Архангельске за вознаграждение в 100 тысяч... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:31:00+03:00

2025-07-16T13:31:00+03:00

2025-07-16T13:31:00+03:00

происшествия

новодвинск

архангельск

архангельский областной суд

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МУРМАНСК, 16 июл – РИА Новости. Архангельский областной суд признал девятиклассницу из Новодвинска, которая пыталась поджечь электроподстанцию в Архангельске за вознаграждение в 100 тысяч рублей, виновной в диверсии и отправил в воспитательную колонию на шесть лет, сообщили в суде. Как установил суд, в январе девушка через мессенджер вступила в переписку с неустановленным лицом, предложившим за вознаграждение в 100 тысяч рублей уничтожить объекты инфраструктуры систем энергоснабжения. Девочка действовала вместе с подругой-шестиклассницей, не достигшей возраста уголовной ответственности. "В ночь на 2 февраля 2025 года приобрела лом-гвоздодер, воспламеняющую смесь, которая, по ее мнению, подходила для выполнения "задания", затем проникла на огороженную территорию электроподстанции в Архангельске", - говорится в сообщении. Использовав три литра горючей жидкости, школьница облила и подожгла указанные организатором объекты, зафиксировав свои действия на камеру мобильного телефона. Электроподстанция получила минимальные повреждения – жидкость выгорела, и огонь погас. Часть вознаграждения девушка получила, деньги потратила. Вскоре школьница, от которой требовали выполнения новых "заданий", самостоятельно обратилась к знакомому сотруднику полиции. Дала подробные признательные показания. По месту учебы девушка характеризуется отрицательно, не успевала по четырем предметам, состояла на учете как причинявшая побои. "Следствие и суд квалифицировали ее действия как диверсию – преступление, относящееся к категории особо тяжких. С учётом требований закона, совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих, осужденной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в воспитательной колонии", - сообщили в суде, добавив, что приговор не вступил в законную силу. Ранее, 1 июля 2025 года, Новодвинский городской суд принял решение о направлении сопровождавшей диверсантку шестиклассницы в специальное закрытое учебно-воспитательное учреждение сроком на три года. Суд установил, что 13-летняя девочка не справляется с учебной программой, характеризуется отрицательно, в том числе в связи с участием в драках, родители ее поведение не контролируют, семья состоит на учете. Решение суда районного звена также не вступило в законную силу.

https://ria.ru/20250529/prigovor-2019767923.html

https://ria.ru/20240115/sud-1921363221.html

https://ria.ru/20250307/podstantsiya-2003738464.html

новодвинск

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новодвинск, архангельск, архангельский областной суд