https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html

В Италии выступили против отмены концерта Гергиева

В Италии выступили против отмены концерта Гергиева - РИА Новости, 16.07.2025

В Италии выступили против отмены концерта Гергиева

Президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука выступил против "логики исключения" из-за призывов отменить концерт российского дирижера Валерия... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T12:54:00+03:00

2025-07-16T12:54:00+03:00

2025-07-16T12:54:00+03:00

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РИМ, 16 июл - РИА Новости. Президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука выступил против "логики исключения" из-за призывов отменить концерт российского дирижера Валерия Гергиева в регионе по политическим мотивам. "Мы не намерены принимать логику исключения или разрыва диалога, поскольку это не способствует миру