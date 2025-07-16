https://ria.ru/20250716/prezident-2029443955.html
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева - РИА Новости, 16.07.2025
В Италии выступили против отмены концерта Гергиева
Президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука выступил против "логики исключения" из-за призывов отменить концерт российского дирижера Валерия... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T12:54:00+03:00
2025-07-16T12:54:00+03:00
2025-07-16T12:54:00+03:00
культура
кампания (италия)
киев
россия
валерий гергиев
мариинский театр
италия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018627949_0:269:3104:2015_1920x0_80_0_0_ee37906ea6d804b16b48abf61990db5c.jpg
РИМ, 16 июл - РИА Новости. Президент итальянской области Кампания Винченцо Де Лука выступил против "логики исключения" из-за призывов отменить концерт российского дирижера Валерия Гергиева в регионе по политическим мотивам. "Мы не намерены принимать логику исключения или разрыва диалога, поскольку это не способствует миру