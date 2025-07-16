https://ria.ru/20250716/prestupniki-2029446214.html

За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет

За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет - РИА Новости, 16.07.2025

За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет

За организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете для совершения преступления может грозить срок до трех лет, следует из таблицы... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:07:00+03:00

2025-07-16T13:07:00+03:00

2025-07-16T14:17:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. За организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете для совершения преступления может грозить срок до трех лет, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, - наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - сказано в тексте поправок.

https://ria.ru/20250716/nakazanie-2029444216.html

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