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За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет - РИА Новости, 16.07.2025
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13:07 16.07.2025 (обновлено: 14:17 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/prestupniki-2029446214.html
За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет
За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет - РИА Новости, 16.07.2025
За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет
За организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете для совершения преступления может грозить срок до трех лет, следует из таблицы... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:07:00+03:00
2025-07-16T14:17:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. За организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете для совершения преступления может грозить срок до трех лет, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию."Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, - наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - сказано в тексте поправок.
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общество, россия
Общество, Россия
За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до трех лет

За передачу данных для авторизации преступникам может грозить до 3 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. За организацию передачи информации для регистрации и авторизации в интернете для совершения преступления может грозить срок до трех лет, следует из таблицы поправок ко второму чтению, рекомендуемых к принятию.
"Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса, иным лицам, если деяния совершены из корыстной заинтересованности либо в целях совершения иного преступления, - наказывается штрафом в размере до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок", - сказано в тексте поправок.
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