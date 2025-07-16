https://ria.ru/20250716/prazdnik-2029542255.html

Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 16.07.2025

Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T18:30:00+03:00

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владимир путин

россия

магнитогорск

общество

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду."Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником, Днем металлурга. Вам всего самого доброго", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html

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Путин поздравил металлургов с их наступающим профессиональным праздником Президент поздравил сотрудников комбината и всех работников металлургического комплекса с наступающим Днем металлурга. 2025-07-16T18:30 true PT0M21S

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владимир путин, россия, магнитогорск, общество, магнитогорский металлургический комбинат