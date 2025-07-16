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Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 16.07.2025
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18:30 16.07.2025 (обновлено: 18:55 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/prazdnik-2029542255.html
Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником
Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником - РИА Новости, 16.07.2025
Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T18:30:00+03:00
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владимир путин
россия
магнитогорск
общество
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду."Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником, Днем металлурга. Вам всего самого доброго", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://ria.ru/20250716/putin-2029541439.html
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Путин поздравил металлургов с их наступающим профессиональным праздником
Президент поздравил сотрудников комбината и всех работников металлургического комплекса с наступающим Днем металлурга.
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владимир путин, россия, магнитогорск, общество, магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин, Россия, Магнитогорск, Общество, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин поздравил металлургов с приближающимся профессиональным праздником

Путин поздравил металлургов РФ с приближающимся профессиональным праздником

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских металлургов с приближающимся профессиональным праздником.
Путин прибыл с рабочей поездкой в Магнитогорск в среду.
"Я хочу вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравить всех металлургов и вообще всех работников большого нашего комплекса горно-металлургического с приближающимся праздником, Днем металлурга. Вам всего самого доброго", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра коксовой батареи №12 на территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Вчера, 18:24
 
Владимир ПутинРоссияМагнитогорскОбществоМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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