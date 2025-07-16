https://ria.ru/20250716/pravitelstvo-2029477387.html
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи - РИА Новости, 16.07.2025
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:39:00+03:00
2025-07-16T14:39:00+03:00
2025-07-16T14:39:00+03:00
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.
https://ria.ru/20250716/bezrabotnye-1599982658.html
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россия, татьяна голикова, госдума рф
Россия, Татьяна Голикова, Госдума РФ
Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи
Голикова: разрабатывается рейтинг работодателей, поддерживающих семьи работников