https://ria.ru/20250716/pravitelstvo-2029477387.html

Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи

Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи - РИА Новости, 16.07.2025

Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, поддерживающих семьи

Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:39:00+03:00

2025-07-16T14:39:00+03:00

2025-07-16T14:39:00+03:00

россия

татьяна голикова

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительство разрабатывает рейтинг работодателей, которые оказывают поддержку семьям своих работников, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Сейчас мы еще разрабатываем рейтинг работодателей, который будет говорить о том, какие предприятия насколько активно поддерживают семью", - сказала Голикова во время правительственного часа в Госдуме.

https://ria.ru/20250716/bezrabotnye-1599982658.html

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россия, татьяна голикова, госдума рф