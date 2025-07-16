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В России изменятся правила поступления на государственную службу - РИА Новости, 16.07.2025
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05:10 16.07.2025 (обновлено: 05:28 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pravila-2029364133.html
В России изменятся правила поступления на государственную службу
В России изменятся правила поступления на государственную службу - РИА Новости, 16.07.2025
В России изменятся правила поступления на государственную службу
С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:10:00+03:00
2025-07-16T05:28:00+03:00
общество
россия
работа
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов правительства.Основные параметрыХраниться данные анкет предлагают в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.Минцифры России предстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января.
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общество, россия, работа
Общество, Россия, Работа

В России изменятся правила поступления на государственную службу

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЧиновник
Чиновник - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов правительства.
Основные параметры
  • Голова и верхняя часть плеч должны помещаться крупным планом на фотографию.
  • Расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80 процентов размера всего изображения.
  • Глаза должны быть открытыми, не заслоненными волосами. Разрешается фотография в темных очках или с повязкой на глазах, но только по медицинским показаниям.
  • Фотографию представляют в формате JPEG, JPG, PNG или BMP.
  • Ее размер не может превышать десяти мегабайт.
  • Фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.
Храниться данные анкет предлагают в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.
Минцифры России предстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января.
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