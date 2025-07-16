В России изменятся правила поступления на государственную службу
Чиновник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов правительства.
Основные параметры
- Голова и верхняя часть плеч должны помещаться крупным планом на фотографию.
- Расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80 процентов размера всего изображения.
- Глаза должны быть открытыми, не заслоненными волосами. Разрешается фотография в темных очках или с повязкой на глазах, но только по медицинским показаниям.
- Фотографию представляют в формате JPEG, JPG, PNG или BMP.
- Ее размер не может превышать десяти мегабайт.
- Фото должно быть цветным, высотой шесть сантиметров и шириной четыре сантиметра, с разрешением минимум 300 точек на дюйм.
Храниться данные анкет предлагают в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.
Минцифры России предстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января.