https://ria.ru/20250716/pravila-2029364133.html

В России изменятся правила поступления на государственную службу

В России изменятся правила поступления на государственную службу - РИА Новости, 16.07.2025

В России изменятся правила поступления на государственную службу

С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:10:00+03:00

2025-07-16T05:10:00+03:00

2025-07-16T05:28:00+03:00

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работа

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. С 1 января следующего года для поступающих на государственную или муниципальную службу изменятся правила оформления фотографии, следует из документов правительства.Основные параметрыХраниться данные анкет предлагают в ZIP-архиве. При этом в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.Минцифры России предстоит разработать детализированные требования и параметры хранения информации электронных анкет в течение января.

https://ria.ru/20250711/gosduma-2028597646.html

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общество, россия, работа