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В России потушили 42 природных пожара за сутки
В России потушили 42 природных пожара за сутки - РИА Новости, 16.07.2025
В России потушили 42 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 42 лесных пожара на площади 816 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:41:00+03:00
2025-07-16T10:41:00+03:00
2025-07-16T10:41:00+03:00
происшествия
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красноярский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 42 лесных пожара на площади 816 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 816 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 53 лесных пожаров на площади 2820 гектаров, которые активно тушили, добавили в ведомстве. Уточняется, что наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 15 пожаров на площади 1017 гектаров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, красноярский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Красноярский край, Природные пожары в России
В России потушили 42 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 42 природных пожара на площади 816 га