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В России потушили 42 природных пожара за сутки

В России потушили 42 природных пожара за сутки - РИА Новости, 16.07.2025

В России потушили 42 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 42 лесных пожара на площади 816 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:41:00+03:00

2025-07-16T10:41:00+03:00

2025-07-16T10:41:00+03:00

происшествия

россия

красноярский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили в России 42 лесных пожара на площади 816 гектаров, сообщает в среду Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными силами ликвидировано 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 816 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи понедельника на территории РФ было 53 лесных пожаров на площади 2820 гектаров, которые активно тушили, добавили в ведомстве. Уточняется, что наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае - 15 пожаров на площади 1017 гектаров.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, красноярский край, природные пожары в россии