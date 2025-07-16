https://ria.ru/20250716/pozhar-2029462979.html

В Севастополе загорелся ресторан

В Севастополе загорелся ресторан - РИА Новости, 16.07.2025

В Севастополе загорелся ресторан

Ресторан загорелся в Севастополе на площади в 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:06:00+03:00

2025-07-16T14:06:00+03:00

2025-07-16T14:11:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Ресторан загорелся в Севастополе на площади в 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба городского управления МЧС РФ. "По предварительной информации, огонь охватил площадь в 250 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет, люди эвакуировались до прибытия экстренных служб", - говорится в сообщении. Загорелся ресторан по улице Второй Обороны. "Ситуация находится на контроле подразделений", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20241120/pozhar-1984738509.html

севастополь

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)