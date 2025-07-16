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В Саратовской области женщина и двое детей погибли при пожаре

В Саратовской области женщина и двое детей погибли при пожаре - РИА Новости, 16.07.2025

В Саратовской области женщина и двое детей погибли при пожаре

Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области, еще один человек госпитализирован, следователи возбудили уголовное дело о... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T08:58:00+03:00

2025-07-16T08:58:00+03:00

2025-07-16T09:27:00+03:00

происшествия

россия

балаковский район

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области, еще один человек госпитализирован, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели женщины и ее детей в Балаковском районе. Предварительно установлено, что 16 июля 2025 года в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Водной села Ивановки Балаковского района, скончалась 42-летняя женщина, ее семилетний сын и годовалая дочь. С ожогами с пожара госпитализирован 43-летний мужчина", - говорится в Telegram-канале СУСК. Прокуратура в своем Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела и начало проверку по факту пожара.

https://realty.ria.ru/20250331/bezopasnost-2007925402.html

россия

балаковский район

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, балаковский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)