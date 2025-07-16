В Саратовской области женщина и двое детей погибли при пожаре
В саратовском селе Ивановка женщина и 2 детей погибли при пожаре в частном доме
© Фото : СУ СКР по Саратовской областиСотрудница СК России на месте пожара в Саратовской области
© Фото : СУ СКР по Саратовской области
Сотрудница СК России на месте пожара в Саратовской области
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Саратовской области, еще один человек госпитализирован, следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили региональные управление СК РФ и прокуратура.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), по факту гибели женщины и ее детей в Балаковском районе. Предварительно установлено, что 16 июля 2025 года в результате пожара, произошедшего в частном доме по улице Водной села Ивановки Балаковского района, скончалась 42-летняя женщина, ее семилетний сын и годовалая дочь. С ожогами с пожара госпитализирован 43-летний мужчина", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Прокуратура в своем Telegram-канале отмечает, что ведомство взяло под контроль ход расследования уголовного дела и начало проверку по факту пожара.
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