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Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву
На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:30:00+03:00
2025-07-16T11:30:00+03:00
2025-07-16T12:19:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он ответил на вопрос о том, могут ли заявления президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе для последующих поставок на Украину означать, что в итоге Киеву будет поставляться меньше вооружения."Мы не знаем. Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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украина, дмитрий песков, киев, дональд трамп, россия
Украина, Дмитрий Песков, Киев, Дональд Трамп, Россия
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву
Песков: пока неизвестно о сокращении поставок Западом оружия Киеву