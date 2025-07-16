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Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
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11:30 16.07.2025 (обновлено: 12:19 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/postavki-2029415238.html
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву - РИА Новости, 16.07.2025
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву
На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:30:00+03:00
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украина
дмитрий песков
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он ответил на вопрос о том, могут ли заявления президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе для последующих поставок на Украину означать, что в итоге Киеву будет поставляться меньше вооружения."Мы не знаем. Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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украина, дмитрий песков, киев, дональд трамп, россия
Украина, Дмитрий Песков, Киев, Дональд Трамп, Россия
Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву

Песков: пока неизвестно о сокращении поставок Западом оружия Киеву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос о том, могут ли заявления президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе для последующих поставок на Украину означать, что в итоге Киеву будет поставляться меньше вооружения.
"Мы не знаем. Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп провернул оружейную сделку века с Европой, заявили в ГД
Вчера, 12:16
 
УкраинаДмитрий ПесковКиевДональд ТрампРоссия
 
 
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