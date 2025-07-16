https://ria.ru/20250716/postavki-2029415238.html

Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву

Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву - РИА Новости, 16.07.2025

Песков ответил на вопрос о сокращении поставок оружия Западом Киеву

На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:30:00+03:00

2025-07-16T11:30:00+03:00

2025-07-16T12:19:00+03:00

украина

дмитрий песков

киев

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. На фоне проявления европейцами оголтелого милитаристского настроя сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он ответил на вопрос о том, могут ли заявления президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе для последующих поставок на Украину означать, что в итоге Киеву будет поставляться меньше вооружения."Мы не знаем. Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029430855.html

украина

киев

россия

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украина, дмитрий песков, киев, дональд трамп, россия