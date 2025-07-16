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В Кремле внимательно следят за заявлениями по поставкам оружия Украине
В Кремле внимательно следят за заявлениями по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 16.07.2025
В Кремле внимательно следят за заявлениями по поставкам оружия Украине
Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:21:00+03:00
2025-07-16T11:21:00+03:00
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дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западного вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что с европейцами сейчас - сказать довольно трудно... Тема, конечно, высоко стоит в повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все основные информационные источники", - сказал он журналистам.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле внимательно следят за заявлениями по поставкам оружия Украине
Песков: Кремль внимательно отслеживает заявления о поставках вооружений Украине