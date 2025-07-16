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Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России - РИА Новости, 16.07.2025
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РИА Новости Аналитика
 
15:56 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/posolyakovenko-2029501549.html
Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России
Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России - РИА Новости, 16.07.2025
Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России
Президент США Дональд Трамп, угрожая ввести 100-процентные пошлины против партнеров России, ведет очень рискованную игру, возникает вопрос, насколько просчитана РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:56:00+03:00
2025-07-16T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, угрожая ввести 100-процентные пошлины против партнеров России, ведет очень рискованную игру, возникает вопрос, насколько просчитана реакция Китая и Индии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Во всем мире обратили внимание на заявление президента США Трампа о возможности введения вторичных тарифов в размере 100% в виде наказания за торговлю с Россией в случае невыполнения ультиматума в 50 дней для завершения ею конфликта на Украине. Эти 100% гипотетически могут коснуться в первую очередь таких стран-гигантов, как Китай и Индия. Интересно, насколько заявление Трампа просчитано с точки зрения возможной реакции упомянутых суверенных стран", - заявил Яковенко РИА Новости. Он выразил опасения, что таким образом могут вообще заблокироваться торговые отношения США с этими странами. "Очень рискованная игра, даже если речь идет о попытке сбыть Украину с рук европейцам, на которых ляжет ответственность за исход конфликта для Запада", - отметил Яковенко. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html
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сша, россия, украина, дональд трамп, александр яковенко, нато
РИА Новости Аналитика, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Александр Яковенко, НАТО
Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России

Посол Яковенко: Трамп ведет рискованную игру, угрожая партнерам РФ ввести тарифы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, угрожая ввести 100-процентные пошлины против партнеров России, ведет очень рискованную игру, возникает вопрос, насколько просчитана реакция Китая и Индии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Во всем мире обратили внимание на заявление президента США Трампа о возможности введения вторичных тарифов в размере 100% в виде наказания за торговлю с Россией в случае невыполнения ультиматума в 50 дней для завершения ею конфликта на Украине. Эти 100% гипотетически могут коснуться в первую очередь таких стран-гигантов, как Китай и Индия. Интересно, насколько заявление Трампа просчитано с точки зрения возможной реакции упомянутых суверенных стран", - заявил Яковенко РИА Новости.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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Он выразил опасения, что таким образом могут вообще заблокироваться торговые отношения США с этими странами.
"Очень рискованная игра, даже если речь идет о попытке сбыть Украину с рук европейцам, на которых ляжет ответственность за исход конфликта для Запада", - отметил Яковенко.
В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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РИА Новости АналитикаСШАРоссияУкраинаДональд ТрампАлександр ЯковенкоНАТО
 
 
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