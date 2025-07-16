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Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России

Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России - РИА Новости, 16.07.2025

Яковенко прокомментировал угрозы Трампа о пошлинах против партнеров России

Президент США Дональд Трамп, угрожая ввести 100-процентные пошлины против партнеров России, ведет очень рискованную игру, возникает вопрос, насколько просчитана РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:56:00+03:00

2025-07-16T15:56:00+03:00

2025-07-16T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, угрожая ввести 100-процентные пошлины против партнеров России, ведет очень рискованную игру, возникает вопрос, насколько просчитана реакция Китая и Индии, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Во всем мире обратили внимание на заявление президента США Трампа о возможности введения вторичных тарифов в размере 100% в виде наказания за торговлю с Россией в случае невыполнения ультиматума в 50 дней для завершения ею конфликта на Украине. Эти 100% гипотетически могут коснуться в первую очередь таких стран-гигантов, как Китай и Индия. Интересно, насколько заявление Трампа просчитано с точки зрения возможной реакции упомянутых суверенных стран", - заявил Яковенко РИА Новости. Он выразил опасения, что таким образом могут вообще заблокироваться торговые отношения США с этими странами. "Очень рискованная игра, даже если речь идет о попытке сбыть Украину с рук европейцам, на которых ляжет ответственность за исход конфликта для Запада", - отметил Яковенко. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20250714/evropa-2029006615.html

https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html

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сша, россия, украина, дональд трамп, александр яковенко, нато