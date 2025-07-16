https://ria.ru/20250716/posol-2029506471.html

Посол США в Анкаре призвал к диалогу по ситуации на юге Сирии

Посол США в Анкаре призвал к диалогу по ситуации на юге Сирии - РИА Новости, 16.07.2025

Посол США в Анкаре призвал к диалогу по ситуации на юге Сирии

Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Сирии Томас Баррак призвал начать конструктивный диалог по ситуации на... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T16:27:00+03:00

2025-07-16T16:27:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/10/2029499431_0:66:2986:1746_1920x0_80_0_0_7df015c815df3b1ef1038e1d25a9217f.jpg

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Посол США в Анкаре, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Сирии Томас Баррак призвал начать конструктивный диалог по ситуации на юге страны и достичь прекращения огня. В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда на юге САР. В этот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по въездным воротам в сирийский генеральный штаб в Дамаске. "Мы безоговорочно осуждаем насилие против мирных жителей в Сувейде. Это не подлежит сомнению. Все стороны должны отступить и начать конструктивный диалог, который приведет к прочному прекращению огня. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Баррак в соцсети Х. Тринадцатого июля стало известно о нападении вооруженных бандформирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 18 бойцов сил переходного сирийского правительства. В понедельник министерство обороны САР заявило, что на фоне эскалации, совместно с МВД, были направлены военные подразделения в пострадавшие районы. Созданы безопасные коридоры для мирных жителей, принимаются меры для оперативного прекращения боестолкновений. Минобороны заявило о приверженности защите граждан в соответствии с законом. Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города. Власти призвали все стороны конфликта к сотрудничеству с армией и силами внутренней безопасности, а также к проявлению сдержанности, подчеркнув, что дальнейшая эскалация лишь усилит страдания мирных жителей.

https://ria.ru/20250716/udar-2029493327.html

https://ria.ru/20250716/druzy-2029450706.html

сирия

дамаск (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), сша