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Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2025
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Самолет Ту-154, следовавший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ, на борту были только члены экипажа, они не... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:54:00+03:00
2025-07-16T13:54:00+03:00
2025-07-16T13:54:00+03:00
происшествия
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ту-154
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УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Самолет Ту-154, следовавший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ, на борту были только члены экипажа, они не пострадали, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в 16.16 (09.16 мск) в аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск – Новосибирск. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.
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происшествия, благовещенск, улан-удэ, новосибирск, ту-154
Происшествия, Благовещенск, Улан-Удэ, Новосибирск, Ту-154
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Самолет Ту-154 из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ