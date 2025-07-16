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Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2025
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13:54 16.07.2025
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Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ - РИА Новости, 16.07.2025
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ
Самолет Ту-154, следовавший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ, на борту были только члены экипажа, они не... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:54:00+03:00
2025-07-16T13:54:00+03:00
происшествия
благовещенск
улан-удэ
новосибирск
ту-154
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УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Самолет Ту-154, следовавший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ, на борту были только члены экипажа, они не пострадали, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в 16.16 (09.16 мск) в аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс Благовещенск – Новосибирск. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.
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происшествия, благовещенск, улан-удэ, новосибирск, ту-154
Происшествия, Благовещенск, Улан-Удэ, Новосибирск, Ту-154
Самолет из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ

Самолет Ту-154 из Благовещенска совершил аварийную посадку в Улан-Удэ

© РИА Новости / Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкСамолет Ту-154
Самолет Ту-154 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Самолет Ту-154 . Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 16 июл - РИА Новости. Самолет Ту-154, следовавший из Благовещенска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в аэропорту Улан-Удэ, на борту были только члены экипажа, они не пострадали, сообщила Восточно-сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в 16.16 (09.16 мск) в аэропорту "Байкал" города Улан-Удэ совершил аварийную посадку самолет Ту-154, выполнявший рейс БлаговещенскНовосибирск. На борту воздушного судна находились только члены экипажа. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация находилась на контроле Бурятского транспортного прокурора.
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ПроисшествияБлаговещенскУлан-УдэНовосибирскТу-154
 
 
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