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Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей - РИА Новости, 16.07.2025
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Надежные люди
 
10:42 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/pomosch-2029402529.html
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей - РИА Новости, 16.07.2025
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей
Медицинские работники из Орловской области, работающие в Ливенской центральной районной больнице, направили гуманитарную помощь для военных врачей в зоне... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:42:00+03:00
2025-07-16T10:42:00+03:00
надежные люди
орловская область
медицинская помощь
сво
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Медицинские работники из Орловской области, работающие в Ливенской центральной районной больнице, направили гуманитарную помощь для военных врачей в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Коллектив Ливенской ЦРБ продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. На этот раз был собран медицинский груз по заявке медицинских работников, которые сейчас находятся в зоне СВО", – говорится в сообщении. Отмечается, что в состав груза вошли жизненно необходимые лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, которые помогут врачам оказывать квалифицированную медицинскую помощь в сложных условиях.
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орловская область, медицинская помощь, сво
Надежные люди, Орловская область, Медицинская помощь, СВО
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей

Орловские врачи отправили гуманитарную помощь военным врачам на СВО

© Фото : пресс-служба департамента здравоохранения Орловской областиОрловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : пресс-служба департамента здравоохранения Орловской области
Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Медицинские работники из Орловской области, работающие в Ливенской центральной районной больнице, направили гуманитарную помощь для военных врачей в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Коллектив Ливенской ЦРБ продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. На этот раз был собран медицинский груз по заявке медицинских работников, которые сейчас находятся в зоне СВО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав груза вошли жизненно необходимые лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, которые помогут врачам оказывать квалифицированную медицинскую помощь в сложных условиях.
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