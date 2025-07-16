https://ria.ru/20250716/pomosch-2029402529.html

Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей

Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей - РИА Новости, 16.07.2025

Орловские медики отправили гуманитарный груз в зону СВО для военных врачей

Медицинские работники из Орловской области, работающие в Ливенской центральной районной больнице, направили гуманитарную помощь для военных врачей в зоне... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:42:00+03:00

2025-07-16T10:42:00+03:00

2025-07-16T10:42:00+03:00

надежные люди

орловская область

медицинская помощь

сво

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Медицинские работники из Орловской области, работающие в Ливенской центральной районной больнице, направили гуманитарную помощь для военных врачей в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Коллектив Ливенской ЦРБ продолжает оказывать помощь участникам специальной военной операции. На этот раз был собран медицинский груз по заявке медицинских работников, которые сейчас находятся в зоне СВО", – говорится в сообщении. Отмечается, что в состав груза вошли жизненно необходимые лекарства, медицинские изделия и расходные материалы, которые помогут врачам оказывать квалифицированную медицинскую помощь в сложных условиях.

https://ria.ru/20250716/pomosch-2029389184.html

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орловская область, медицинская помощь, сво