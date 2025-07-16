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Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье
Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье - РИА Новости, 16.07.2025
Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье
Пожилые волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции вместе с антидроновыми одеялами, пончо и подушками домашние соленья и... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T09:51:00+03:00
2025-07-16T09:51:00+03:00
2025-07-16T09:51:00+03:00
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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Пожилые волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции вместе с антидроновыми одеялами, пончо и подушками домашние соленья и варенье, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "Под руководством "серебряного" волонтера Натальи Балыбиной пенсионеры Красноармейского района отправили солдатам домашние угощения: соленые огурцы, варенье, каши, тушенку, сухари и свежую зелень с огорода", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что вместе с домашними угощениями активистки сшили и отправили в зону СВО антидроновые одеяла, пончо, подушки и нательное белье. "Пусть заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут", - приводятся в сообщении слова Балыбиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, саратовская область, вооруженные силы рф
Надежные люди, Общество, Саратовская область, Вооруженные силы РФ
Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье
Волонтеры из Саратовской области отправили в зону СВО соленья, пончо и подушки
САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Пожилые волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции вместе с антидроновыми одеялами, пончо и подушками домашние соленья и варенье, сообщило министерство труда и социальной защиты региона.
"Под руководством "серебряного" волонтера Натальи Балыбиной пенсионеры Красноармейского района отправили солдатам домашние угощения: соленые огурцы, варенье, каши, тушенку, сухари и свежую зелень с огорода", - говорится в Telegram-канале министерства.
Уточняется, что вместе с домашними угощениями активистки сшили и отправили в зону СВО антидроновые одеяла, пончо, подушки и нательное белье.
"Пусть заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут", - приводятся в сообщении слова Балыбиной.