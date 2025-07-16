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Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье

Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье - РИА Новости, 16.07.2025

Саратовские пенсионеры отправили бойцам СВО соленья и варенье

Пожилые волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции вместе с антидроновыми одеялами, пончо и подушками домашние соленья и... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:51:00+03:00

2025-07-16T09:51:00+03:00

2025-07-16T09:51:00+03:00

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вооруженные силы рф

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САРАТОВ, 16 июл - РИА Новости. Пожилые волонтеры из Саратовской области отправили в зону специальной военной операции вместе с антидроновыми одеялами, пончо и подушками домашние соленья и варенье, сообщило министерство труда и социальной защиты региона. "Под руководством "серебряного" волонтера Натальи Балыбиной пенсионеры Красноармейского района отправили солдатам домашние угощения: соленые огурцы, варенье, каши, тушенку, сухари и свежую зелень с огорода", - говорится в Telegram-канале министерства. Уточняется, что вместе с домашними угощениями активистки сшили и отправили в зону СВО антидроновые одеяла, пончо, подушки и нательное белье. "Пусть заботливо приготовленные продукты порадуют наших ребят и напомнят о тепле родного дома, где их любят и ждут", - приводятся в сообщении слова Балыбиной.

саратовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, саратовская область, вооруженные силы рф