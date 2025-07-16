https://ria.ru/20250716/polsha-2029582537.html

Варшава попросила Киев пересмотреть содержание учебников по истории

Варшава попросила Киев пересмотреть содержание учебников по истории - РИА Новости, 16.07.2025

Варшава попросила Киев пересмотреть содержание учебников по истории

Польша выразила Украине обеспокоенность содержанием украинских учебников истории, описывающих события на Волыни в период с 1943 по 1947 год, и просит их... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:37:00+03:00

2025-07-16T23:37:00+03:00

2025-07-16T23:37:00+03:00

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ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польша выразила Украине обеспокоенность содержанием украинских учебников истории, описывающих события на Волыни в период с 1943 по 1947 год, и просит их переписать. Глава министерства национального образования Польши Барбара Новацкая написала соответствующее письмо украинскому коллеге Оксену Лисовому. Она обратилась к нему с просьбой о немедленных действиях, включая пересмотр текстов учебников. Содержание письма опубликовало в среду агентство РАР. В письме Новацкая заявила, что "польская сторона крайне обеспокоена содержанием украинских учебников истории, описывающих события на Волыни в период с 1943 по 1947 год". Она подчеркнула, что "особенно сложным периодом в истории Волыни, а одновременно и польско-украинских отношений, стали годы Второй мировой войны и массовые преступления против польского населения, известные как Волынская резня, совершенные Украинской повстанческой армией* и местным украинским населением". Глава министерства национального образования обратила внимание на содержание учебника "История Украины" для 10-го класса средней школы, изданного в 2023 году. Она пояснила, что имела в виду фрагмент со страницы 256: "(УПА*) действовала преимущественно на Волыни и в Галиции. В 1943 году ее лидером стал Роман Шухевич. За два года существования к УПА* присоединилось 30-40 тысяч бойцов. Активисты УПА* считали врагами украинских коммунистов, нацистов и поляков. Причиной ухудшения польско-украинских отношений стали массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой. Это была подпольная польская армия, руководство которой стремилось вернуть Польшу к довоенным границам. Ее жертвами стали жители Холмщины, Подлясья, Галиции и Волыни. Кровопролитная польско-украинская война, унесшая жизни не только солдат, но и мирных жителей, продолжалась до 1947 года". Новацкая обратилась к украинскому министру с просьбой "принять незамедлительные меры, включая пересмотр существующих учебников и подготовку новых, отражающих нынешнее состояние польско-украинских отношений". Министр добавила, что представители обеих стран отслеживают содержание учебников в рамках деятельности двусторонней польско-украинской экспертной комиссии по совершенствованию школьных учебников по истории и географии. Новацкая также предложила рассмотреть возможность изменения правил работы комиссии, чтобы обе стороны могли предлагать для экспертизы учебники, представляющие взаимный интерес. Она сослалась на то, что "как украинская, так и польская стороны высказывали обеспокоенность относительно содержания учебников по истории". Новацкая также сообщила, что на заседании комиссии 24 января в Ужгороде один из ее украинских членов поднял вопрос о необходимости создания совместного учебника истории. В связи с этим она попросила Лисового высказать свое мнение по поводу изменения правил работы комиссии и, возможно, начать работу над подготовкой совместного учебника. Как неоднократно заявляла польская сторона, Украина часто неверно трактует события Волынской резни, замалчивая совершенные ОУН-УПА* преступления против поляков. В то время как для польской стороны это было массовым и организованным преступлением геноцида, для украинцев это результат симметричного вооруженного конфликта, за который обе стороны несли равную ответственность. Более того, украинцы воспринимают ОУН и УПА* исключительно как антисоветские организации, а не как антипольские. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250711/polsha-2028542012.html

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https://ria.ru/20250712/zelenskiy-2028728671.html

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в мире, польша, украина, россия, роман шухевич