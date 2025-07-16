https://ria.ru/20250716/polsha-2029569164.html

В Польше задержали "пророссийского" хакера, сообщили СМИ

В Польше задержали "пророссийского" хакера, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.07.2025

В Польше задержали "пророссийского" хакера, сообщили СМИ

Польская полиция задержала "пророссийского" хакера, подозреваемого в нарушении работы сайтов госорганов, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T21:01:00+03:00

2025-07-16T21:01:00+03:00

2025-07-16T21:02:00+03:00

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ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. Польская полиция задержала "пророссийского" хакера, подозреваемого в нарушении работы сайтов госорганов, сообщает радиостанция RMF FM. "Члена пророссийской хакерской группы NoName057(16), совершавшей атаки на Украину и поддерживающие ее государства, задержали в Нижней Силезии сотрудники центрального бюро по борьбе с киберпреступностью", - говорится в сообщении. Как утверждает радиостанция, задержан 18-летний хакер, его целями якобы были, среди прочего, сайты городских предприятий коммуникации в Кракове и Познани, а также официальные сайты государственных органов. Задержанному уже предъявлены четыре обвинения в нарушении работы информационных систем и получении программного обеспечения для совершения этих преступлений. В отношении него применена мера пресечения в виде полицейского надзора. По данным радиостанции, хакер был задержан в ходе международной операции, в рамках которой также были арестованы еще два человека - один во Франции и один в Испании, было выдано восемь ордеров на арест, обыски прошли в 24 домах в Чехии, Германии, Испании и Италии. "Также спецслужбы прекратили работу более 100 серверов по всему миру, в результате чего была отключена большая часть инфраструктуры NoName057(16)", - говорится в сообщении. На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес России, при этом никаких доказательств не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это было, например, с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными.

https://ria.ru/20250714/polsha-2029102430.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024674597.html

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в мире, польша, россия, происшествия, технологии