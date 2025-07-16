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Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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08:28 16.07.2025 (обновлено: 10:13 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/politico-2029376828.html
Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины
Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины
Париж не намерен участвовать в закупках американского оружия для Украины, так как стремится развивать собственной военное производство, пишет Politico. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T08:28:00+03:00
2025-07-16T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Париж не намерен участвовать в закупках американского оружия для Украины, так как стремится развивать собственной военное производство, пишет Politico.Издание отмечает, что Франция не упоминалась, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом перечислял страны, готовые покупать оружие для ВСУ. При этом Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оружейную промышленность."По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия", — говорится в статье со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников.Президент США Дональд Трамп, прежде не раз критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву. Так, Штаты будут продавать оружие европейским странам, те переправят его на Украину, а собственные запасы восполнят за счет новых закупок у американских производителей.Участвовать в этом проекте уже отказала Чехия — как заявил премьер-министр Петр Фиала, республика помогает Украине другими способами.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029274680.html
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франция, сша, украина, в мире, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато
Франция, США, Украина, В мире, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО
Politico: Франция не будет участвовать в закупке оружия у США для Украины

Politico: Париж не будет участвовать в инициативе по закупке оружия США для ВСУ

© РИА Новости / Доминик Бутен | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Париж не намерен участвовать в закупках американского оружия для Украины, так как стремится развивать собственной военное производство, пишет Politico.
Издание отмечает, что Франция не упоминалась, когда генсек НАТО Марк Рютте на встрече с Дональдом Трампом перечислял страны, готовые покупать оружие для ВСУ. При этом Эммануэль Макрон давно призывает европейцев развивать собственную оружейную промышленность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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"По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия", — говорится в статье со ссылкой на двух осведомленных французских чиновников.
Президент США Дональд Трамп, прежде не раз критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву. Так, Штаты будут продавать оружие европейским странам, те переправят его на Украину, а собственные запасы восполнят за счет новых закупок у американских производителей.
Участвовать в этом проекте уже отказала Чехия — как заявил премьер-министр Петр Фиала, республика помогает Украине другими способами.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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ФранцияСШАУкраинаВ миреДональд ТрампЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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