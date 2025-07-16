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В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы - РИА Новости, 16.07.2025
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05:48 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/podzhog-2029366976.html
В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы
В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы - РИА Новости, 16.07.2025
В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы
Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T05:48:00+03:00
2025-07-16T05:48:00+03:00
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Подозреваемый в поджоге задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель, который в ночное время облил бензином наружную стену одного из зданий городской больницы и поджег", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Как сообщила в Telegram-канале Находкинская городская больница, ночной инцидент не сказался на ее работе. "Мужчина попытался поджечь покрытие крыльца хирургического корпуса Находкинской больницы и территорию рядом. Небольшое возгорание было оперативно потушено собственными силами. По сигналу в медучреждение прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. Никто из пациентов и медиков не пострадал, больные получают медицинскую помощь в полном объеме", - сообщают в больнице.
https://ria.ru/20250616/podzhog-2023220413.html
https://ria.ru/20250615/kuban-2022962620.html
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происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы

Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
"Подозреваемый в поджоге задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель, который в ночное время облил бензином наружную стену одного из зданий городской больницы и поджег", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пострадавших нет. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
Как сообщила в Telegram-канале Находкинская городская больница, ночной инцидент не сказался на ее работе.
"Мужчина попытался поджечь покрытие крыльца хирургического корпуса Находкинской больницы и территорию рядом. Небольшое возгорание было оперативно потушено собственными силами. По сигналу в медучреждение прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. Никто из пациентов и медиков не пострадал, больные получают медицинскую помощь в полном объеме", - сообщают в больнице.
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ПроисшествияПриморский крайМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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