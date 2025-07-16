https://ria.ru/20250716/podzhog-2029366976.html

В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы

В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы - РИА Новости, 16.07.2025

В Приморье мужчина пытался поджечь крыльцо больницы

Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает УМВД России по Приморскому краю. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T05:48:00+03:00

2025-07-16T05:48:00+03:00

2025-07-16T05:48:00+03:00

происшествия

приморский край

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл - РИА Новости. Мужчина пытался поджечь крыльцо хирургического корпуса Находкинской больницы, он задержан и доставлен в отдел полиции, сообщает УМВД России по Приморскому краю. "Подозреваемый в поджоге задержан и доставлен в отдел полиции. Им оказался 35-летний местный житель, который в ночное время облил бензином наружную стену одного из зданий городской больницы и поджег", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавших нет. В настоящее время по данному факту полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия. Как сообщила в Telegram-канале Находкинская городская больница, ночной инцидент не сказался на ее работе. "Мужчина попытался поджечь покрытие крыльца хирургического корпуса Находкинской больницы и территорию рядом. Небольшое возгорание было оперативно потушено собственными силами. По сигналу в медучреждение прибыли сотрудники полиции и пожарной охраны. Никто из пациентов и медиков не пострадал, больные получают медицинскую помощь в полном объеме", - сообщают в больнице.

https://ria.ru/20250616/podzhog-2023220413.html

https://ria.ru/20250615/kuban-2022962620.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)