https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html
Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье
Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье - РИА Новости, 16.07.2025
Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье
Заместитель главы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь, что может означать его бегство, выразил мнение в беседе с РИА Новости подпольщик Херсона. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T23:45:00+03:00
2025-07-16T23:45:00+03:00
2025-07-16T23:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_0:131:3066:1856_1920x0_80_0_0_a33169f0aa3a72552ea6ed8f8ab9aa93.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь, что может означать его бегство, выразил мнение в беседе с РИА Новости подпольщик Херсона. "Поступает информация, что замглавы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь. Делать выводы, конечно, рано, но есть подозрения, что он мог бежать из области. Сейчас проверяем данную информацию", - сказал агентству представитель подполья оккупированной части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029363273.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904930100_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_f252843d20cd49799cd82d12e0035dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины
Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье
Замглавы херсонского ТЦК не выходит на связь и мог бежать из области