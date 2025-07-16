https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html

Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье

Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье - РИА Новости, 16.07.2025

Замглавы херсонского ТЦК мог бежать из области, сообщило подполье

Заместитель главы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь, что может означать его бегство, выразил мнение в беседе с РИА Новости подпольщик Херсона. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:45:00+03:00

2025-07-16T23:45:00+03:00

2025-07-16T23:45:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 16 июл - РИА Новости. Заместитель главы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь, что может означать его бегство, выразил мнение в беседе с РИА Новости подпольщик Херсона. "Поступает информация, что замглавы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь. Делать выводы, конечно, рано, но есть подозрения, что он мог бежать из области. Сейчас проверяем данную информацию", - сказал агентству представитель подполья оккупированной части Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250716/moshenniki-2029363273.html

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины