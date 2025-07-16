https://ria.ru/20250716/podderzhka-2029544143.html
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей - РИА Новости, 17.07.2025
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей
Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T18:40:00+03:00
2025-07-16T18:40:00+03:00
2025-07-17T08:10:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России Владимир Путин."Конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы - вы сейчас сказали о частном транспорте - чтобы помочь людям в приобретении, и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://ria.ru/20250716/putin-2029542595.html
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владимир путин, экономика, россия, магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин, Экономика, Россия, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей
Путин: кабмин думает над расширением поддержки отечественных производителей