https://ria.ru/20250716/podderzhka-2029544143.html

Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей

Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей - РИА Новости, 17.07.2025

Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей

Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-16T18:40:00+03:00

2025-07-16T18:40:00+03:00

2025-07-17T08:10:00+03:00

владимир путин

экономика

россия

магнитогорский металлургический комбинат

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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России Владимир Путин."Конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы - вы сейчас сказали о частном транспорте - чтобы помочь людям в приобретении, и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.

https://ria.ru/20250716/putin-2029542595.html

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владимир путин, экономика, россия, магнитогорский металлургический комбинат