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Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей - РИА Новости, 17.07.2025
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18:40 16.07.2025 (обновлено: 08:10 17.07.2025)
https://ria.ru/20250716/podderzhka-2029544143.html
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей - РИА Новости, 17.07.2025
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей
Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-16T18:40:00+03:00
2025-07-17T08:10:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
магнитогорский металлургический комбинат
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России Владимир Путин."Конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы - вы сейчас сказали о частном транспорте - чтобы помочь людям в приобретении, и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
https://ria.ru/20250716/putin-2029542595.html
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владимир путин, экономика, россия, магнитогорский металлургический комбинат
Владимир Путин, Экономика, Россия, Магнитогорский металлургический комбинат
Путин: правительство думает над расширением поддержки автопроизводителей

Путин: кабмин думает над расширением поддержки отечественных производителей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО Магнитогорский металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра территории ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"
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МАГНИТОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Правительство думает над донастройкой программы повышения доступности отечественных автомобилей и поддержки автопроизводителей, сообщил президент России Владимир Путин.
"Конечно, будем настраивать систему таким образом, чтобы - вы сейчас сказали о частном транспорте - чтобы помочь людям в приобретении, и производителям в увеличении выпуска машин, прежде всего отечественных", - сказал Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината.
Путин о поддержке автопрома - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Путин пообещал работать над поддержкой автопрома в интересах покупателей
Вчера, 18:31
 
Владимир ПутинЭкономикаРоссияМагнитогорский металлургический комбинат
 
 
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