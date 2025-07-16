https://ria.ru/20250716/plyuschenko-2029286346.html

Рудковская показала "обновленного" Плющенко после пластической операции

Рудковская показала "обновленного" Плющенко после пластической операции - РИА Новости, 16.07.2025

Рудковская показала "обновленного" Плющенко после пластической операции

В своём Telegram‑каналеЯна Рудковская поделилась фотографиями президента Федерации фигурного катания Евгения Плющенко сразу после блефаропластики, выполненной... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:52:00+03:00

2025-07-16T14:52:00+03:00

2025-07-16T14:52:00+03:00

шоубиз

москва

россия

яна рудковская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0f/2029289371_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_2ea03d2e07cc761e6eca4815645d0d6d.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В своём Telegram‑каналеЯна Рудковская поделилась фотографиями президента Федерации фигурного катания Евгения Плющенко сразу после блефаропластики, выполненной хирургом Тимуром Хайдаровым.Предоставил слово супругеРанее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и сделал операцию на лице. Операция былан аправлена на омоложение зоны век.Уже спустя короткое время Плющенко доказал, что восстановление прошло успешно, вернувшись к активному образу жизни. Недавно вместе с легендарным футболистом Александром Мостовым он провёл 8‑часовой марафон по падел‑теннису и даже выиграл турнир."Вы скажете, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша футбольная легенда) играли 8 часов подряд и выиграли турнир. Я болела за них и была наставником этого звездного дуэта", — написала Рудковская в своем канале.По словам продюсера, за победу в соревнованиях фигурист получил 1 млн рублей, что тоже не осталось без внимания комментаторов. Интересно, что сам Плющенко пока не комментировал свою пластическую операцию, предоставив слово супруге."Это не про тиранию!"Ранее психолог Станислав Самбурский в интервью изданию "Страсти" опроверг слухи о том, что фигурист страдает от излишнего контроля со стороны супруги."Вот они стоят вместе — Евгений Плющенко и Яна Рудковская, его жена и продюсер. И кажется, что он рядом с ней, а не наоборот. Что титулы, медали и статус работают на общую конструкцию, имя которой "Рудковская". И не потому, что она так сказала. "А потому что иначе в этом оркестре не зазвучит ни одна скрипка", —объясняет Самбурский. - У Рудковской сильно выражен контролирующий стиль привязанности — психологический тип, при котором безопасность и любовь ассоциируются с управлением и контролем ситуации. Это не про тиранию. Это про то, что, если Яна не у руля, корабль идёт ко дну. Так ощущается, по крайней мере".Реакция в соцсетях и среди экспертовПубликация фотографий вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Потому что пока фигурист, мягко говоря, не стал выглядеть лучше – уверены в соцсетях.Впрочем, как говорится, не спешите делать выводы. По словам специалистов, окончательный результат операции можно будет оценить через несколько недель, когда полностью сойдут отеки и заживут рубцы.Как отмечают пластические хирурги, блефаропластика — одна из самых популярных операций среди мужчин. При правильном выполнении она убирает нависание век, делает взгляд более открытым и молодым. Но, разумеется, важно соблюдать меру, чтобы сохранить естественность. Если переборщить, то результат будет, скорее, трагикомичном.Вообще, по словам специалистов, причин неудачных преображений может быть несколько: испортить лица может погоня за трендами (большие губы, резкие скулы), избыточное вмешательство и много операций за короткий срок, игнорирование возрастных особенностей и, конечно, неквалифицированные специалисты.Случай Евгения Плющенко пока нельзя отнести ни к удачным, ни к неудачным — окончательные результаты операции проявятся через несколько недель. Однако уже сейчас видно, что фигурист быстро восстановился и вернулся к активной жизни.Ненавистные горбинки и опасные мезотерапииМы не впервые "наслаждаемся" результатами пластических операций наших звезд.Так телеведущая Оксана Пушкина подверглась мезотерапии, после которой лицо покрылось бугорками из-за применения нестерильного шприца и низкокачественного препарата — остались воспаления и шрамы. Она инициировала уголовное дело против косметолога. Источник:А вот певица Алсу, по мнению экспертов, перенесла успешную ринопластику: на старых фото видна горбинка на носу, которая исчезла на более свежих снимках. Результат выглядит естественно. СМИ и поклонники расценивают это как образец грамотного хирургического вмешательства.Исходя из анализа фотографий, большинство комментаторов сходятся во мнении: операция прошла без компромиссов внешности и индивидуальности.Скандальный звездный хирургТимур Хайдаров известен работой со многими звездами в России. В феврале 2024 года клиника хирурга "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала.Там прооперировали пациента, на следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался.Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, заведующий хирургическим отделением Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Тамерлан Кадзаев ему ассистировал.Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Замоскворецкий суд Москвы отправил обоих под домашний арест, где они находятся уже год. Расследование дела продолжается. В мае Хайдаров подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы к своей же клинике.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, яна рудковская