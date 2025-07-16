Рудковская показала "обновленного" Плющенко после пластической операции
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В своём Telegram‑каналеЯна Рудковская поделилась фотографиями президента Федерации фигурного катания Евгения Плющенко сразу после блефаропластики, выполненной хирургом Тимуром Хайдаровым.
Предоставил слово супруге
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко обратился к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову и сделал операцию на лице. Операция былан аправлена на омоложение зоны век.
Уже спустя короткое время Плющенко доказал, что восстановление прошло успешно, вернувшись к активному образу жизни. Недавно вместе с легендарным футболистом Александром Мостовым он провёл 8‑часовой марафон по падел‑теннису и даже выиграл турнир.
© Фото : Голубь Мира Яна Рудковская/TelegramАлександр Мостовой и Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Александр Мостовой и Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
"Вы скажете, что так не бывает! А вот и бывает! Евгений Плющенко и Александр Мостовой (наша футбольная легенда) играли 8 часов подряд и выиграли турнир. Я болела за них и была наставником этого звездного дуэта", — написала Рудковская в своем канале.
По словам продюсера, за победу в соревнованиях фигурист получил 1 млн рублей, что тоже не осталось без внимания комментаторов. Интересно, что сам Плющенко пока не комментировал свою пластическую операцию, предоставив слово супруге.
© Фото : Голубь Мира Яна Рудковская/TelegramЕвгений Плющенко, Яна Рудковская, Александр Мостовой с супругой на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Александр Мостовой с супругой на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
"Это не про тиранию!"
Ранее психолог Станислав Самбурский в интервью изданию "Страсти" опроверг слухи о том, что фигурист страдает от излишнего контроля со стороны супруги.
"Вот они стоят вместе — Евгений Плющенко и Яна Рудковская, его жена и продюсер. И кажется, что он рядом с ней, а не наоборот. Что титулы, медали и статус работают на общую конструкцию, имя которой "Рудковская". И не потому, что она так сказала. "А потому что иначе в этом оркестре не зазвучит ни одна скрипка", —объясняет Самбурский. - У Рудковской сильно выражен контролирующий стиль привязанности — психологический тип, при котором безопасность и любовь ассоциируются с управлением и контролем ситуации. Это не про тиранию. Это про то, что, если Яна не у руля, корабль идёт ко дну. Так ощущается, по крайней мере".
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПродюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко
Продюсер Яна Рудковская и олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко
Реакция в соцсетях и среди экспертов
Публикация фотографий вызвала неоднозначную реакцию подписчиков. Потому что пока фигурист, мягко говоря, не стал выглядеть лучше – уверены в соцсетях.
Впрочем, как говорится, не спешите делать выводы. По словам специалистов, окончательный результат операции можно будет оценить через несколько недель, когда полностью сойдут отеки и заживут рубцы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФигурист Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Фигурист Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Как отмечают пластические хирурги, блефаропластика — одна из самых популярных операций среди мужчин. При правильном выполнении она убирает нависание век, делает взгляд более открытым и молодым. Но, разумеется, важно соблюдать меру, чтобы сохранить естественность. Если переборщить, то результат будет, скорее, трагикомичном.
Вообще, по словам специалистов, причин неудачных преображений может быть несколько: испортить лица может погоня за трендами (большие губы, резкие скулы), избыточное вмешательство и много операций за короткий срок, игнорирование возрастных особенностей и, конечно, неквалифицированные специалисты.
Случай Евгения Плющенко пока нельзя отнести ни к удачным, ни к неудачным — окончательные результаты операции проявятся через несколько недель. Однако уже сейчас видно, что фигурист быстро восстановился и вернулся к активной жизни.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФигурист Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Фигурист Евгений Плющенко на турнире Bosco Padel Cup в "Лужниках"
Ненавистные горбинки и опасные мезотерапии
Мы не впервые "наслаждаемся" результатами пластических операций наших звезд.
Так телеведущая Оксана Пушкина подверглась мезотерапии, после которой лицо покрылось бугорками из-за применения нестерильного шприца и низкокачественного препарата — остались воспаления и шрамы. Она инициировала уголовное дело против косметолога. Источник:
А вот певица Алсу, по мнению экспертов, перенесла успешную ринопластику: на старых фото видна горбинка на носу, которая исчезла на более свежих снимках. Результат выглядит естественно. СМИ и поклонники расценивают это как образец грамотного хирургического вмешательства.
Исходя из анализа фотографий, большинство комментаторов сходятся во мнении: операция прошла без компромиссов внешности и индивидуальности.
Скандальный звездный хирург
Тимур Хайдаров известен работой со многими звездами в России. В феврале 2024 года клиника хирурга "Ай Кью Пластик" оказалась в центре скандала.
Там прооперировали пациента, на следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался.
Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По данным следствия, заведующий хирургическим отделением Илья Елагин оперировал впоследствии умершего пациента, а Тамерлан Кадзаев ему ассистировал.
Пластический хирург Тимур Хайдаров
Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Замоскворецкий суд Москвы отправил обоих под домашний арест, где они находятся уже год. Расследование дела продолжается. В мае Хайдаров подал исковое заявление в Савеловский суд Москвы к своей же клинике.