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Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
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20:11 16.07.2025 (обновлено: 20:14 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/peskov-2029561580.html
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.Песков в комментарии радиостанции "Маяк" отметил, что это суверенное дело Армении."Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.
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армения, одкб, шос, ереван, россия, дмитрий песков, никол пашинян, в мире
Армения, ОДКБ, ШОС, Ереван, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, В мире
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Песков: Ереван ведет разновекторную политику и интересуется вступлением в ШОС

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.
Песков в комментарии радиостанции "Маяк" отметил, что это суверенное дело Армении.
"Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В интересах Армении продолжить членство в ОДКБ, заявил Песков
30 июня, 12:59
 
АрменияОДКБШОСЕреванРоссияДмитрий ПесковНикол ПашинянВ мире
 
 
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