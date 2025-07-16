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Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025

Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ

Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T20:11:00+03:00

2025-07-16T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.Песков в комментарии радиостанции "Маяк" отметил, что это суверенное дело Армении."Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250630/chlenstvo-2026280395.html

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армения, одкб, шос, ереван, россия, дмитрий песков, никол пашинян, в мире