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Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T20:11:00+03:00
2025-07-16T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ереван считает, что ведет разновекторную политику, в том числе интересуется вступлением в ШОС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку ее участия в организации.Песков в комментарии радиостанции "Маяк" отметил, что это суверенное дело Армении."Но при этом они интересуются ШОС. То есть они ведут разновекторную политику, как им кажется", - сказал Песков.
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Армения, ОДКБ, ШОС, Ереван, Россия, Дмитрий Песков, Никол Пашинян, В мире
Песков прокомментировал ситуацию с членством Армении в ОДКБ
Песков: Ереван ведет разновекторную политику и интересуется вступлением в ШОС