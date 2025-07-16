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Эмоциональное состояние Европы граничит с неадекватностью, заявил Песков
Эмоциональное состояние Европы граничит с неадекватностью, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
Эмоциональное состояние Европы граничит с неадекватностью, заявил Песков
Эмоциональное состояние в Европе сейчас граничит с неадекватностью, европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой, на этом фоне сложно делать прогнозы по РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:54:00+03:00
2025-07-16T11:54:00+03:00
2025-07-16T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Эмоциональное состояние в Европе сейчас граничит с неадекватностью, европейцы проявляют оголтелый милитаристский настрой, на этом фоне сложно делать прогнозы по поводу поставок западного оружия на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ответил на вопрос о том, могут ли заявления президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Европе для последующих поставок на Украину означать, что в итоге Киеву будет поставляться меньше вооружения. "Мы не знаем. Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны. Конечно, на фоне такого эмоционального состояния, граничащего с неадекватностью, на европейском континенте очень сложно что-то прогнозировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250715/slutskiy-2029230467.html
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в мире, европа, россия, дмитрий песков
В мире, Европа, Россия, Дмитрий Песков
Эмоциональное состояние Европы граничит с неадекватностью, заявил Песков
Песков: эмоциональное состояние в Европе граничит с неадекватностью