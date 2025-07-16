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Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков
Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поставках западных вооружений Киеву, заявил, что Европа проявляет совершенно оголтелый милитаристский... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:27:00+03:00
2025-07-16T11:27:00+03:00
2025-07-16T11:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поставках западных вооружений Киеву, заявил, что Европа проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой."Пока мы видим - европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков
Песков: Европа проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой