https://ria.ru/20250716/peskov-2029414062.html

Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков

Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025

Европа проявляет оголтелый милитаристский настрой, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поставках западных вооружений Киеву, заявил, что Европа проявляет совершенно оголтелый милитаристский... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:27:00+03:00

2025-07-16T11:27:00+03:00

2025-07-16T11:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая о поставках западных вооружений Киеву, заявил, что Европа проявляет совершенно оголтелый милитаристский настрой."Пока мы видим - европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружения на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.

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европа, киев, в мире, дмитрий песков, россия