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В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США - РИА Новости, 16.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 16.07.2025 (обновлено: 11:33 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/peskov-2029413435.html
В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США
В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США - РИА Новости, 16.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США
РФ исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:25:00+03:00
2025-07-16T11:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но, что касается дискуссии, насколько мы понимаем, были заявления президента Трампа о том, что в плане Америки вот о таких поставках (дальнобойных ракет на Украину - ред.) речи не идет", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html
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сша, украина, россия, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Киев
В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США

Песков: РФ считает, что о поставках дальнобойных ракет Киеву от США речи не идет

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Но, что касается дискуссии, насколько мы понимаем, были заявления президента Трампа о том, что в плане Америки вот о таких поставках (дальнобойных ракет на Украину - ред.) речи не идет", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияДмитрий ПесковКиев
 
 
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