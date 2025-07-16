https://ria.ru/20250716/peskov-2029413435.html

В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США

В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США - РИА Новости, 16.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о поставках дальнобойных ракет Украине от США

РФ исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:25:00+03:00

2025-07-16T11:25:00+03:00

2025-07-16T11:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. РФ исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но, что касается дискуссии, насколько мы понимаем, были заявления президента Трампа о том, что в плане Америки вот о таких поставках (дальнобойных ракет на Украину - ред.) речи не идет", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029414271.html

сша

украина

россия

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сша, украина, россия, дмитрий песков, киев