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Песков: Европа готова тратить несметные деньги на оружие для Украины
Песков: Европа готова тратить несметные деньги на оружие для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
Песков: Европа готова тратить несметные деньги на оружие для Украины
Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:19:00+03:00
2025-07-16T11:19:00+03:00
2025-07-16T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока мы видим: европейцы проявляют совершенно оголтелый милитаристский настрой и декларируют свое намерение тратить несметные деньги на закупки вооружений, на то, чтобы дальше провоцировать продолжение войны", - сказал Песков журналистам.
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европа, вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Европа, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия
Песков: Европа готова тратить несметные деньги на оружие для Украины
Песков: Европа говорит о готовности тратить несметные деньги на оружие для Киева