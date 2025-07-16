https://ria.ru/20250716/peskov-2029411012.html

В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.07.2025

В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа

Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:17:00+03:00

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дмитрий песков

в мире

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сша

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

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дмитрий песков, в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, россия