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В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
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11:17 16.07.2025 (обновлено: 11:28 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/peskov-2029411012.html
В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 16.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа
Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:17:00+03:00
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дмитрий песков
в мире
владимир путин
дональд трамп
сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.
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дмитрий песков, в мире, владимир путин, дональд трамп, сша, россия
Дмитрий Песков, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия
В Кремле ответили на вопрос о следующем разговоре Путина и Трампа

Песков: в ближайшее время телефонного разговора Путина и Трампа не будет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в ближайшее время не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет. Но он может очень быстро быть организован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, планируется ли в ближайшее время телефонный разговор Путина с Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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