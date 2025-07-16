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Песков: все положения российской ядерной доктрины действуют
Песков: все положения российской ядерной доктрины действуют - РИА Новости, 16.07.2025
Песков: все положения российской ядерной доктрины действуют
Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:15:00+03:00
2025-07-16T11:15:00+03:00
2025-07-16T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Положения ядерной доктрины России сохраняют свое действие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Ядерная доктрина же действует - соответственно, все ее положения действуют. Это один из основополагающих документов", - сказал он журналистам.Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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россия, дмитрий песков, владимир путин, такер карлсон, москва, нато
Россия, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Такер Карлсон, Москва, НАТО
Песков: все положения российской ядерной доктрины действуют
Песков: все положения российской ядерной доктрины сохраняют свое действие