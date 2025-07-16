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В Пензе мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 16.07.2025
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00:10 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/penza-2029345913.html
В Пензе мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей
В Пензе мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей - РИА Новости, 16.07.2025
В Пензе мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей
Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении пензенской школьницы со стороны мигранта на улице, сообщил Следственный комитет... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T00:10:00+03:00
2025-07-16T00:10:00+03:00
происшествия
россия
пенза
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении пензенской школьницы со стороны мигранта на улице, сообщил Следственный комитет РФ. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Пензы рядом с девочкой, лицо которой заретушировано, сообщает, что 19 июня неизвестный "нерусской внешности" прямо на улице под руку подхватил ее 17-летнюю дочь, которая возвращалась с экзаменов, и силой потащил в сторону кустов, после чего стал к ней приставать, гладя по ногам и интимным частям тела, не давая девочке уйти. Когда ребенку удалось вырваться, она направилась на работу к матери, которая ее встретила, спугнув нападавшего, который, со слов женщины, продолжал преследовать школьницу. "В социальных медиа сообщается, что в Пензе приезжий в общественном месте совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Действия мигранта пресекла мать школьницы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК.
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происшествия, россия, пенза, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пенза, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензе мигранта заподозрили в сексуальном насилии над школьницей

Мигранта в Пензе заподозрили в насилии над школьницей, возвращавшейся с экзамена

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту сексуального насилия в отношении пензенской школьницы со стороны мигранта на улице, сообщил Следственный комитет РФ.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором жительница Пензы рядом с девочкой, лицо которой заретушировано, сообщает, что 19 июня неизвестный "нерусской внешности" прямо на улице под руку подхватил ее 17-летнюю дочь, которая возвращалась с экзаменов, и силой потащил в сторону кустов, после чего стал к ней приставать, гладя по ногам и интимным частям тела, не давая девочке уйти. Когда ребенку удалось вырваться, она направилась на работу к матери, которая ее встретила, спугнув нападавшего, который, со слов женщины, продолжал преследовать школьницу.
"В социальных медиа сообщается, что в Пензе приезжий в общественном месте совершил противоправные действия в отношении несовершеннолетней. Действия мигранта пресекла мать школьницы. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СУ СК России по Пензенской области Игнатенкову В.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале СК.
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ПроисшествияРоссияПензаПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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