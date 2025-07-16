https://ria.ru/20250716/pentagon-2029454549.html

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки - РИА Новости, 16.07.2025

Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки

Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:38:00+03:00

2025-07-16T13:38:00+03:00

2025-07-16T13:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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марк рютте

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений Украине, озвученных президентом Дональдом Трампом, сообщает ведомство на своем официальном сайте. "Модификации контрактов оцениваются в 750 миллионов долларов, в результате чего совокупная стоимость соглашений достигает 1,525 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Пентагона. Речь идет о корректировке ранее действующих контрактов с 24 транспортными компаниями, включая Maersk Line Ltd., American President Lines LLC и Alaska Marine Lines Inc. Работы выполняются под управлением Транспортного командования США (USTRANSCOM) и охватывают международные морские и мультимодальные перевозки, в том числе "от двери до двери", а также контейнерные и негабаритные грузы. Финансирование охватывает опционный период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Объявление Пентагона прозвучало спустя день после того, как Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте представил новую схему военной помощи Украине. В рамках инициативы европейские страны закупят у США вооружения на миллиарды долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, с последующей передачей этих систем Киеву. Как ранее отмечал конгресс США, USTRANSCOM играет ключевую роль в глобальных логистических операциях Пентагона, включая доставку военной помощи Украине.

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, марк рютте, министерство обороны сша, нато