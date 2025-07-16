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Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки - РИА Новости, 16.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:38 16.07.2025 (обновлено: 13:40 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pentagon-2029454549.html
Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки
Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки - РИА Новости, 16.07.2025
Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки
Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:38:00+03:00
2025-07-16T13:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
марк рютте
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений Украине, озвученных президентом Дональдом Трампом, сообщает ведомство на своем официальном сайте. "Модификации контрактов оцениваются в 750 миллионов долларов, в результате чего совокупная стоимость соглашений достигает 1,525 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Пентагона. Речь идет о корректировке ранее действующих контрактов с 24 транспортными компаниями, включая Maersk Line Ltd., American President Lines LLC и Alaska Marine Lines Inc. Работы выполняются под управлением Транспортного командования США (USTRANSCOM) и охватывают международные морские и мультимодальные перевозки, в том числе "от двери до двери", а также контейнерные и негабаритные грузы. Финансирование охватывает опционный период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года. Объявление Пентагона прозвучало спустя день после того, как Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте представил новую схему военной помощи Украине. В рамках инициативы европейские страны закупят у США вооружения на миллиарды долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, с последующей передачей этих систем Киеву. Как ранее отмечал конгресс США, USTRANSCOM играет ключевую роль в глобальных логистических операциях Пентагона, включая доставку военной помощи Украине.
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
https://ria.ru/20250715/tramp-2029151206.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, марк рютте, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Марк Рютте, Министерство обороны США, НАТО
Пентагон увеличил объем контрактов на военные перевозки

Пентагон расширил военные перевозки после слов Трампа о поставках Украине

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министерство обороны США увеличило общий объём контрактов на военные перевозки до 1,5 миллиарда долларов на следующий год на фоне новых поставок вооружений Украине, озвученных президентом Дональдом Трампом, сообщает ведомство на своем официальном сайте.
"Модификации контрактов оцениваются в 750 миллионов долларов, в результате чего совокупная стоимость соглашений достигает 1,525 миллиарда долларов", - говорится в сообщении Пентагона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Речь идет о корректировке ранее действующих контрактов с 24 транспортными компаниями, включая Maersk Line Ltd., American President Lines LLC и Alaska Marine Lines Inc. Работы выполняются под управлением Транспортного командования США (USTRANSCOM) и охватывают международные морские и мультимодальные перевозки, в том числе "от двери до двери", а также контейнерные и негабаритные грузы.
Финансирование охватывает опционный период с 1 сентября 2025 года по 31 августа 2026 года.
Объявление Пентагона прозвучало спустя день после того, как Трамп вместе с генсеком НАТО Марком Рютте представил новую схему военной помощи Украине. В рамках инициативы европейские страны закупят у США вооружения на миллиарды долларов, в том числе зенитные ракетные комплексы Patriot, с последующей передачей этих систем Киеву.
Как ранее отмечал конгресс США, USTRANSCOM играет ключевую роль в глобальных логистических операциях Пентагона, включая доставку военной помощи Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДональд ТрампМарк РюттеМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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