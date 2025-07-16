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Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией - РИА Новости, 16.07.2025
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13:51 16.07.2025 (обновлено: 14:03 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html
Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией
Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет иметь с РФ дружественные отношения, основанные на взаимном уважении. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:51:00+03:00
2025-07-16T14:03:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет иметь с РФ дружественные отношения, основанные на взаимном уважении."Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении", - заявил Пашинян в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции российских телеканалов.По его словам, власти Армении не желают конфликта и противоречий с РФ, и у него налажены уважительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным."Создается впечатление, что в РФ есть силы, которые хотят нас заставить пойти на такое решение (прекращения вещания телеканалов - ред.). Если заставят, мы вынужденно должны пойти на такое решение, но я этого не хочу", - сказал Пашинян.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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россия, армения, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, в мире
Россия, Армения, Никол Пашинян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, В мире
Пашинян рассказал, какие отношения хочет иметь с Россией

Пашинян хочет иметь с РФ основанные на обоюдном уважении дружественные отношения

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что хочет иметь с РФ дружественные отношения, основанные на взаимном уважении.
«
"Мы хотим иметь с Россией нормальные, дружественные отношения, основанные на обоюдном уважении", - заявил Пашинян в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности прекращения трансляции российских телеканалов.
По его словам, власти Армении не желают конфликта и противоречий с РФ, и у него налажены уважительные отношения с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Создается впечатление, что в РФ есть силы, которые хотят нас заставить пойти на такое решение (прекращения вещания телеканалов - ред.). Если заставят, мы вынужденно должны пойти на такое решение, но я этого не хочу", - сказал Пашинян.
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РоссияАрменияНикол ПашинянВладимир ПутинМихаил МишустинВ мире
 
 
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