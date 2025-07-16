https://ria.ru/20250716/pashinyan--2029496904.html

Пашинян подтвердил желание Армении стать членом ЕС

Пашинян подтвердил желание Армении стать членом ЕС - РИА Новости, 16.07.2025

Пашинян подтвердил желание Армении стать членом ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС, но это, по его словам, сложный процесс. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:40:00+03:00

2025-07-16T15:40:00+03:00

2025-07-16T15:40:00+03:00

армения

ереван

россия

никол пашинян

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алексей оверчук

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что республика хочет стать членом ЕС, но это, по его словам, сложный процесс. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. "Нас в Европе спросили: "Означает ли принятый закон, что Армения хочет стать членом ЕС?". Наш ответ был: "Да, Армения хочет стать членом ЕС". Но это не простой процесс, страна должна соответствовать требуемым стандартам", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. По его словам, Армения решила проводить необходимые для членства в ЕС реформы, и даже если республику не примут в Евросоюз, она в любом случае будет страной, обладающей высокими стандартами. Пашинян добавил, что с Евросоюзом обсуждается вопрос, касающийся визового режима, так как подобная проблема не соответствуют уровню двусторонних отношений. В январе вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250716/pashinyan-2029459026.html

https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html

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армения, ереван, россия, никол пашинян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евросоюз, в мире