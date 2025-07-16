https://ria.ru/20250716/pashinjan-2029573656.html

Пашинян ответил на вопрос о национализации "Электросетей Армении"

Пашинян ответил на вопрос о национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 16.07.2025

Пашинян ответил на вопрос о национализации "Электросетей Армении"

Армянская сторона не обсуждала с международными организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком, вопрос национализации компании "Электрические сети... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T22:03:00+03:00

2025-07-16T22:03:00+03:00

2025-07-16T22:03:00+03:00

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ЕРЕВАН, 16 июл - РИА Новости. Армянская сторона не обсуждала с международными организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком, вопрос национализации компании "Электрические сети Армении", принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну, заявил премьер республики Никол Пашинян. Ранее парламент Армении принял изменения в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", позволяющие национализировать данную организацию, принадлежащую владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну. Затем онлайн-ресурс armlur.am, ссылаясь на свои источники, отметил, что Пашинян намерен назначить своего соратника Романоса Петросяна временным управляющим "Электросетей Армении". В среду премьер дал понять, что готов отдать иностранным фирмам "Электросети Армении". "Мы не совещались по этому вопросу с указанными вами организациями", - сказал Пашинян на пресс-конференции, отвечая на вопрос, обсуждали ли власти Армении вопрос национализации компании с международными структурами, в частности с МВФ и Всемирным банком. Тем не менее, по словам премьера, власти представят и представляют свою позицию заинтересованным международным партнерам. Карапетяну в Армении предъявили обвинения, а также арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД республики сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250703/armeniya-2026920639.html

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2028012737.html

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