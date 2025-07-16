https://ria.ru/20250716/pashinjan-2029490762.html

Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян

Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025

Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян

Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения через 20 лет будет членом Евросоюза. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T15:14:00+03:00

2025-07-16T15:14:00+03:00

2025-07-16T15:14:00+03:00

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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения через 20 лет будет членом Евросоюза. "Через 20 лет, думаю, Армения будет членом Евросоюза", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250109/es-1993018020.html

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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз