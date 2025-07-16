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Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
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15:14 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/pashinjan-2029490762.html
Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян
Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян - РИА Новости, 16.07.2025
Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян
Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения через 20 лет будет членом Евросоюза. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T15:14:00+03:00
2025-07-16T15:14:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения через 20 лет будет членом Евросоюза. "Через 20 лет, думаю, Армения будет членом Евросоюза", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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в мире, армения, ереван, россия, никол пашинян, ваагн хачатурян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Ваагн Хачатурян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Армения через 20 лет будет членом ЕС, заявил Пашинян

Премьер Пашинян: Армения через 20 лет станет членом Евросоюза

© Sputnik | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 июл – РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает, что Армения через 20 лет будет членом Евросоюза.
"Через 20 лет, думаю, Армения будет членом Евросоюза", - заявил Пашинян на пресс-конференции в Ереване.
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, при том, что само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в январе заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
Ереван - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Армения законопроектом о ЕС начала выход из ЕАЭС, заявил Оверчук
9 января, 20:58
 
В миреАрменияЕреванРоссияНикол ПашинянВаагн ХачатурянАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
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