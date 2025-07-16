https://ria.ru/20250716/partija-2029405388.html

Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы

Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы - РИА Новости, 16.07.2025

Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы

Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела акцию против вмешательства президента Майи Санду в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования Ирина... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:55:00+03:00

2025-07-16T10:55:00+03:00

2025-07-16T12:36:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела акцию против вмешательства президента Майи Санду в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования Ирина Влах."Партия "Сердце Молдовы" провела протест у президентуры против грубого вмешательства Майи Санду в парламентские выборы со стороны ПДС. Активисты привели многочисленные факты нарушений закона со стороны президента и заявили, что на этом основании будут добиваться досрочной отставки Санду", — написала экс-глава Гагаузии в блоге.Влах отметила, что ее партия документирует и будет расследовать каждое нарушение. "В парламенте мы создадим следственную комиссию, которая проверит использование админресурса, работу силовиков, незаконное финансирование и махинации за рубежом. Мы предъявим эти доказательства гражданам. За такие действия Санду придется уйти в отставку", — пояснила политик. В конце акции участники озвучили "правила поведения на парламентских выборах". По их мнению, Санду должна перестать использовать полицию и спецслужбы против оппозиции, вмешиваться в формирование списков партии "Действие и солидарность", финансировать ее из госбюджета и через НПО, оставить давление на граждан и бизнес, которые не поддерживают политсилу.Борьба с оппозициейВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html

https://ria.ru/20250714/moldaviya-2029002430.html

https://ria.ru/20250703/sandu--2026867860.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, ирина влах, sputnik молдова, россия