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Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы - РИА Новости, 16.07.2025
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10:55 16.07.2025 (обновлено: 12:36 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/partija-2029405388.html
Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы
Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы - РИА Новости, 16.07.2025
Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела акцию против вмешательства президента Майи Санду в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования Ирина... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T10:55:00+03:00
2025-07-16T12:36:00+03:00
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела акцию против вмешательства президента Майи Санду в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования Ирина Влах."Партия "Сердце Молдовы" провела протест у президентуры против грубого вмешательства Майи Санду в парламентские выборы со стороны ПДС. Активисты привели многочисленные факты нарушений закона со стороны президента и заявили, что на этом основании будут добиваться досрочной отставки Санду", — написала экс-глава Гагаузии в блоге.Влах отметила, что ее партия документирует и будет расследовать каждое нарушение. "В парламенте мы создадим следственную комиссию, которая проверит использование админресурса, работу силовиков, незаконное финансирование и махинации за рубежом. Мы предъявим эти доказательства гражданам. За такие действия Санду придется уйти в отставку", — пояснила политик. В конце акции участники озвучили "правила поведения на парламентских выборах". По их мнению, Санду должна перестать использовать полицию и спецслужбы против оппозиции, вмешиваться в формирование списков партии "Действие и солидарность", финансировать ее из госбюджета и через НПО, оставить давление на граждан и бизнес, которые не поддерживают политсилу.Борьба с оппозициейВ последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, ирина влах, sputnik молдова, россия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Ирина Влах, Sputnik Молдова, Россия
Молдавская оппозиция провела акцию против вмешательства Санду в выборы

Партия "Сердце Молдовы" провела акцию протеста у здания администрации Санду

© SputnikОппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" проводит акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду
Оппозиционная молдавская партия Сердце Молдовы проводит акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Sputnik
Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" проводит акцию протеста у здания администрации президента республики Майи Санду
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КИШИНЕВ, 16 июл — РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела акцию против вмешательства президента Майи Санду в парламентские выборы, сообщила лидер политформирования Ирина Влах.
"Партия "Сердце Молдовы" провела протест у президентуры против грубого вмешательства Майи Санду в парламентские выборы со стороны ПДС. Активисты привели многочисленные факты нарушений закона со стороны президента и заявили, что на этом основании будут добиваться досрочной отставки Санду", — написала экс-глава Гагаузии в блоге.
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Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.

Влах отметила, что ее партия документирует и будет расследовать каждое нарушение.
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14 июля, 13:09
"В парламенте мы создадим следственную комиссию, которая проверит использование админресурса, работу силовиков, незаконное финансирование и махинации за рубежом. Мы предъявим эти доказательства гражданам. За такие действия Санду придется уйти в отставку", — пояснила политик.
В конце акции участники озвучили "правила поведения на парламентских выборах". По их мнению, Санду должна перестать использовать полицию и спецслужбы против оппозиции, вмешиваться в формирование списков партии "Действие и солидарность", финансировать ее из госбюджета и через НПО, оставить давление на граждан и бизнес, которые не поддерживают политсилу.
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Борьба с оппозицией

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают дела, их задерживают в аэропорту за посещение России, чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыли многие неугодные Кишиневу СМИ, среди них "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и телеграм-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокировано более сотни телеграм-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияКишиневМайя СандуИрина ВлахSputnik МолдоваРоссия
 
 
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