https://ria.ru/20250716/otstavka-2029579145.html

СМИ назвали отставку Шмыгаля "ничего не меняющей"

СМИ назвали отставку Шмыгаля "ничего не меняющей" - РИА Новости, 16.07.2025

СМИ назвали отставку Шмыгаля "ничего не меняющей"

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, роспуск всего правительства и назначение нового главы кабмина может войти в историю страны как самая "ничего... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T23:05:00+03:00

2025-07-16T23:05:00+03:00

2025-07-16T23:05:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, роспуск всего правительства и назначение нового главы кабмина может войти в историю страны как самая "ничего не меняющая", пишет издание "Страна.ua". Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее сообщал, что Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста премьера страны, а также за роспуск всего правительства. Агентство РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский в среду на заседании парламентской фракции "Слуга народа" представит первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко в качестве кандидата на пост премьера страны. "Сегодняшняя отставка правительства Дениса Шмыгаля и завтрашнее назначение нового правительства во главе с Юлией Свириденко может войти в историю как самая "ничего не меняющая" смена кабмина в истории Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Как отмечает издание, даже во времена, когда Украина была президентско-парламентской республикой (в 1996-2004 годах), отставки и назначения премьеров были эпохальными событиями с серьезными последствиями, каждая смена правительства приводила к тектоническим сдвигам. Назначение Шмыгаля, продолжает издание, хоть и осуществлялась в рамках одной команды Зеленского, все же знаменовала определенное изменение курса страны. "Страна.ua" отмечает, что нынешняя смена правительства в глобальных политических раскладах почти не имеет значения, так как курс государственной политики никак не меняется. "Одних исполнителей воли Банковой (так называется лица, на которой находится офис Зеленского – ред.) поменяют на других. В связи с чем в парламенте часто вспоминают в последние дни известный анекдот про перестановки кроватей в борделе", - добавили в издании. "Впрочем, само по себе то, что изменение правительства ничего в стране не меняет, крайне показательно с точки зрения произошедших за последние годы перемен. Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей) Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и кабмин лишь в инструменты своей политики, почти полностью лишив их субъектности. Как бы подчеркивая это, Зеленский лично предложил Свириденко занять пост премьера, хотя по конституции кандидатуру главы правительства подает парламентская коалиция, а президент лишь вносит ее на голосование в парламент", - уточняет "Страна.ua". Поэтому, продолжает издание, значение смена правительства имеет лишь с точки зрения сугубо "внутриаппаратных раскладов". Первое – усиление позиций Ермака, который получил полностью подконтрольного себе премьера. Шмыгаль старался поддерживать баланс отношений как с Ермаком, так и с его конкурентами во власти. В первую очередь с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Из-за стараний последнего офис Зеленского снять Шмыгаля не мог целый год. Но, в конце концов, Ермак ситуацию "передавил". "Немалую роль в этом сыграло то, что Шмыгаль несколько раз проявил колебания, когда ему поручили выполнить "стремные" задачи. Речь шла о согласовании санкций СНБО и о сырьевой сделке со Штатами. Шмыгаль им не противился, но чисто по-бюрократически пытался "соскользнуть" с темы, которую посчитал "стремной". Свириденко же взяла под козырек и все подписала. В том числе и сырьевую сделку, и до сих пор не обнародованные приложения к ней. Хотя за эту подпись, в перспективе, если власть поменяется, к ней могут быть очень серьезные вопросы. Поэтому в глазах Зеленского Свириденко смотрелась выигрышно и, в конце концов, президент согласился поставить ее премьером", - приводит издание слова источника. Второе - судьба самого Шмыгаля. Его назначат на должность министра обороны вместо отправляемого послом в Штаты Рустема Умерова. "Министр обороны в нынешних раскладах внутри власти - это расстрельная должность. Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемах с закупкой оружия и укреплениями на фронтах. Поэтому то, что под "цугундер" решили подвести именно Шмыгаля, показывает, что на Банковой не питают к нему особой симпатий. И далеко не очевидно, что его будут, в случае чего, прикрывать, как Резникова, или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова", - цитирует издание слова источника в правительстве. И третье - если подтвердятся слухи, что нынешнего министра цифровой информации Михаила Федорова назначат первым вице-премьером, то это может означать для него ступеньку для дальнейшего, возможно значительного, карьерного взлета. Прежде всего, это очевидный преемник для Свириденко на посту премьера, если ее Зеленский решит убрать. При том, что отношения Федорова и Ермака довольно непростые. И, скорее всего, это найдет отражение и в отношениях между будущим премьером и ее первым замом. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Шмыгаля с поста премьера Украины и сменить все правительство. Он уточнил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера - Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало, что этот шаг может усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечет внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и коррупции. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников с Украины 7 июля отметила, что за предстоящими перестановками в украинском кабмине стоит Ермак, который хочет укрепить свой контроль над ним. Во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который в свою очередь может стать послом в США.

https://ria.ru/20250716/ukraina-2029561231.html

https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2023771589.html

https://ria.ru/20250401/kreslo-2008692533.html

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