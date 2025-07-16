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Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начнется 22 июля - РИА Новости, 16.07.2025
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13:07 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/otsrochka-2029446069.html
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начнется 22 июля
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начнется 22 июля - РИА Новости, 16.07.2025
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начнется 22 июля
Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв начнется на "Госуслугах" 22 июля и продлится до 6 августа, а для жителей Крайнего Севера - до... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:07:00+03:00
2025-07-16T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв начнется на "Госуслугах" 22 июля и продлится до 6 августа, а для жителей Крайнего Севера - до 6 сентября, сообщили в Минцифры России. "С 22 июля по 6 августа на "Госуслугах" IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Отмечается, что в личном кабинете работодатель увидит заявку и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация. В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года. Добавляется, что требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза. Так, до 11 августа компания должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить через портал списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 1 сентября Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке. "Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября", - уточняет ведомство. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.
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россия, общество
Россия, Общество
Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы начнется 22 июля

Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы на "Госуслугах" начнется 22 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата перед отправкой на военную службу
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата перед отправкой на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в осенний призыв начнется на "Госуслугах" 22 июля и продлится до 6 августа, а для жителей Крайнего Севера - до 6 сентября, сообщили в Минцифры России.
"С 22 июля по 6 августа на "Госуслугах" IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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Отмечается, что в личном кабинете работодатель увидит заявку и, если данные о сотруднике верны, подтвердит их. Если специалист не отправит свои данные самостоятельно, внести его в список на отсрочку сможет организация.
В список требований входят гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 30 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, высшее образование по специальности из перечня и работа в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2025 года.
Добавляется, что требования к стажу не касаются специалистов, которые устроились на работу в течение года после окончания вуза.
Так, до 11 августа компания должна будет проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить через портал списки в Минцифры. От одной организации может быть направлено несколько списков по мере их формирования. До 1 сентября Минцифры передаст информацию в Минобороны. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.
"Для жителей Крайнего Севера действуют другие сроки - подать заявку об отсрочке можно до 6 сентября", - уточняет ведомство. Далее, до 11 сентября, компании направят списки, Минцифры передаст информацию в Минобороны до 30 сентября, а комиссия примет решения по отсрочке с 1 ноября по 31 декабря.
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