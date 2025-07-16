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У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели"
У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели" - РИА Новости, 16.07.2025
У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели"
Оцепление на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, где обследовали подозрительную "Газель", снято, движение возобновлено, передает корреспондент РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:21:00+03:00
2025-07-16T14:21:00+03:00
2025-07-16T14:30:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оцепление на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, где обследовали подозрительную "Газель", снято, движение возобновлено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Специалисты осматривали "Газель" у центрального хранилища ЦБ РФ, оцепив территорию вокруг. Как позже сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, ничего подозрительного в машине обнаружено не было.Ориентировочно в 14.15 движение по улице Правды было возобновлено, а оцепление снято.
https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html
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Обстановка у Центрального хранилища Банка России, где правоохранители осматривают "Газель"
Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России в Москве оцеплена, правоохранители осматривают "Газель", передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-16T14:21
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центральный банк рф (цб рф), россия, происшествия, безопасность
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Происшествия, Безопасность
У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели"
У Центрального хранилища ЦБ осмотрели подозрительную "Газель" и сняли оцепление