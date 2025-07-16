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У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели"

У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели" - РИА Новости, 16.07.2025

У Центрального хранилища ЦБ сняли оцепление из-за подозрительной "Газели"

Оцепление на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, где обследовали подозрительную "Газель", снято, движение возобновлено, передает корреспондент РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:21:00+03:00

2025-07-16T14:21:00+03:00

2025-07-16T14:30:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оцепление на улице Правды у Центрального хранилища ЦБ РФ в Москве, где обследовали подозрительную "Газель", снято, движение возобновлено, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Специалисты осматривали "Газель" у центрального хранилища ЦБ РФ, оцепив территорию вокруг. Как позже сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, ничего подозрительного в машине обнаружено не было.Ориентировочно в 14.15 движение по улице Правды было возобновлено, а оцепление снято.

https://ria.ru/20250714/terakt-2028935419.html

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Обстановка у Центрального хранилища Банка России, где правоохранители осматривают "Газель" Часть дороги на улице Правды у Центрального хранилища Банка России в Москве оцеплена, правоохранители осматривают "Газель", передает корреспондент РИА Новости. 2025-07-16T14:21 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия, происшествия, безопасность