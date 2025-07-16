https://ria.ru/20250716/otkaz-2029458282.html

СМИ: четыре страны ЕС отказались от закупки американского оружия для Киева

СМИ: четыре страны ЕС отказались от закупки американского оружия для Киева - РИА Новости, 16.07.2025

СМИ: четыре страны ЕС отказались от закупки американского оружия для Киева

По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T13:49:00+03:00

2025-07-16T13:49:00+03:00

2025-07-16T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. По меньшей мере известно уже о четырех странах Евросоюза, которые решили не участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. Среди них две крупные страны ЕС - Франция и Италия. По информации издания Politico, Париж не намерен участвовать в инициативе на фоне стремлений развивать собственное оружейное производство. Италия, в свою очередь, не присоединится к проекту из-за нехватки денежных средств, сообщила газета Stampa со ссылкой на источники. Официально об отказе участвовать в закупке заявили в Чехии и Венгрии. Чешский премьер Петр Фиала объяснил это тем, что помощь Украине будет осуществляться другими способами. Глава МИД Венгрии, в свою очередь, отметил, что "венгерские деньги, венгерское оружие" не будут направлены на Украину. О желании принять участие в инициативе на сегодняшний день заявили в Германии, Швеции и Дании. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, в понедельник объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО. По его словам, США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов - включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы — после чего союзники передадут её Украине и восполнят свои запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Трамп подчеркнул, что схема полностью согласована и будет реализована в ближайшее время на средства стран НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250716/peskov-2029413435.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, петр фиала, джо байден, нато, евросоюз, politico