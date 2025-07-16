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В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Украине, заявил Песков
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Украине, заявил Песков - РИА Новости, 16.07.2025
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:20:00+03:00
2025-07-16T11:20:00+03:00
2025-07-16T11:24:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Германии "остаются остатки разума" по вопросу поставок на Украину ракет Taurus."Были противоречивые заявления из Германии, хотя по пресловутым Таурусам вроде бы пока какие-то, скажем так, остатки разума дают о себе знать и пока говорят о том, что Таурусы не поставляются", - сказал Песков журналистам.
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германия, украина, россия, дмитрий песков, в мире
Германия, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
В ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок Taurus Украине, заявил Песков
Песков: в ФРГ есть остатки разума по вопросу поставок ракет Taurus Украине