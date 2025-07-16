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В Госдепе отказались отвечать на вопрос об оплате оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
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22:48 16.07.2025
https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029577047.html
В Госдепе отказались отвечать на вопрос об оплате оружия для Украины
В Госдепе отказались отвечать на вопрос об оплате оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025
В Госдепе отказались отвечать на вопрос об оплате оружия для Украины
Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс в среду отказалась отвечать на вопрос журналистов, сколько стран-участниц НАТО дали свое... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T22:48:00+03:00
2025-07-16T22:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс в среду отказалась отвечать на вопрос журналистов, сколько стран-участниц НАТО дали свое согласие на оплату американского оружия для дальнейших поставок Украине. Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что сделка по поставкам Соединенными Штатами оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на "очень ранней стадии". Вместе с тем он выразил уверенность, что различные государства-члены НАТО "всецело поддерживают" предложенную схему, предоставляя свои ресурсы, которые затем будут направлены на поставки оружия киевскому режиму и "возврат денег в казну США". "Я не буду обсуждать, о чем мы можем или не можем вести переговоры или дипломатические дискуссии. Определенно, я далека от возможности обсуждать, о чем может говорить руководство НАТО", - ответила на вопрос журналистов на брифинге Брюс. Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20250716/ukraina-2029493621.html
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в мире, украина, сша, киев, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Киев, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Министерство обороны США
В Госдепе отказались отвечать на вопрос об оплате оружия для Украины

В Госдепе не стали отвечать, сколько членов НАТО оплатят оружие для Киева

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Официальный представитель государственного департамента США Тэмми Брюс в среду отказалась отвечать на вопрос журналистов, сколько стран-участниц НАТО дали свое согласие на оплату американского оружия для дальнейших поставок Украине.
Во вторник официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что сделка по поставкам Соединенными Штатами оружия Украине на деньги европейских союзников пока еще находится на "очень ранней стадии". Вместе с тем он выразил уверенность, что различные государства-члены НАТО "всецело поддерживают" предложенную схему, предоставляя свои ресурсы, которые затем будут направлены на поставки оружия киевскому режиму и "возврат денег в казну США".
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"Я не буду обсуждать, о чем мы можем или не можем вести переговоры или дипломатические дискуссии. Определенно, я далека от возможности обсуждать, о чем может говорить руководство НАТО", - ответила на вопрос журналистов на брифинге Брюс.
Президент США Дональд Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Джо Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите блока в июне, согласно которому Штаты "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (Соединенным Штатам Америки - ред.) полную стоимость этого оружия". В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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