https://ria.ru/20250716/oruzhie-2029405584.html

Крупные страны ЕС начали отказываться от закупок у США оружия для Украины

Крупные страны ЕС начали отказываться от закупок у США оружия для Украины - РИА Новости, 16.07.2025

Крупные страны ЕС начали отказываться от закупок у США оружия для Украины

Четыре крупные европейские страны отказались от участия в проекте главы Белого дома Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины. РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T10:58:00+03:00

2025-07-16T10:58:00+03:00

2025-07-16T16:37:00+03:00

украина

сша

евросоюз

дональд трамп

эммануэль макрон

петр фиала

чехия

италия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Четыре крупные европейские страны отказались от участия в проекте главы Белого дома Дональда Трампа по закупке американского оружия для Украины.Инициативу Вашингтона не поддержала Франция. По данным Politico, президент Эммануэль Макрон призывает государства Европы развивать собственную оборонную промышленность за счет местных производителей.Что касается Италии, то она не будет участвовать в проекте из-за отсутствия денег. Газета Stampa уточнила, что Рим не последует примеру Германии, объявившей о планах приобрести у США системы Patriot для Украины.Также от участия в замысле Трампа отказалась Чехия. Премьер страны Петр Фиала пояснил, что Прага сосредоточится на других проектах и способах помощи — например, в рамках инициативы по отправке боеприпасов.Еще одна страна, выступившая против, — Венгрия. Как пояснил глава МИД страны Петер Сийярто, Будапешт не будет финансировать подобные поставки.План ТрампаВ понедельник президент США поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим Дональд Трамп заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Позиция РоссииКак отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Кремль внимательно отслеживает все заявления по поставкам западных вооружений Украине, тема высоко стоит в повестке дня.Он подчеркнул, что Европа декларирует готовность тратить несметные деньги на закупку оружия, чтобы провоцировать продолжение войны. В то же время там возникли разногласия в вопросе, кто будет платить, пример тому — позиция Франции, Чехии и Италии.Москва исходит из того, что о поставках дальнобойных ракет Киеву со стороны США речи пока не идет, добавил Песков.

https://ria.ru/20250715/ssha-2029204454.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029274680.html

https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html

украина

сша

чехия

италия

франция

европа

венгрия

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