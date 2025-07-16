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Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025
Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T14:00:00+03:00
2025-07-16T14:00:00+03:00
2025-07-16T14:13:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона. В районе хутора Бондаренков Шебекинского округа при исполнении служебных задач пострадали двое мужчин. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области
Гладков: 2 бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Шебекинском округе