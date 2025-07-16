https://ria.ru/20250716/orlan-2029461784.html

Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 16.07.2025

Два бойца "Орлана" получили ранения при атаке ВСУ в Белгородской области

Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:00:00+03:00

2025-07-16T14:00:00+03:00

2025-07-16T14:13:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

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вячеслав гладков

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕЛГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Два бойца подразделения "Орлан" получили ранения в результате атаки вражеского FPV-дрона. В районе хутора Бондаренков Шебекинского округа при исполнении служебных задач пострадали двое мужчин. С минно-взрывными травмами и баротравмами их доставили в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.СГУП "Орлан" взаимодействует с Росгвардией и выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории области.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, харьковская область, украина, вячеслав гладков, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)