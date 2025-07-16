https://ria.ru/20250716/opg-2029406971.html
МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры
МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры - РИА Новости, 16.07.2025
МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры
Пятеро задержанных в Ярославской и Свердловской областях членов организованного преступного сообщества, работавших на мошеннические украинские кол-центры,... РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T11:00:00+03:00
2025-07-16T11:00:00+03:00
2025-07-16T11:46:00+03:00
происшествия
россия
свердловская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пятеро задержанных в Ярославской и Свердловской областях членов организованного преступного сообщества, работавших на мошеннические украинские кол-центры, заключены под стражу, ещё один уже осужден за другое преступление, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Шесть человек задержаны в Ярославской и Свердловской областях, сообщила в среду ФСБ. Они занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов с украинских кол-центров. По данным ФСБ, деятельность этих кол-центров координируется украинским спецслужбами, а похищенные деньги расходуются на нужды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Волк уточнила, что мошенники звонили россиянам под видом представителей различных организаций и убеждали их перевести деньги на якобы безопасные счета. Одна из пострадавших лишилась более 2,2 миллиона рублей. "Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления", - написала она.Представитель Ярославского областного суда рассказала РИА Новости, что пятеро мужчин были заключены под стражу еще в мае, в начале июля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил им арест до 7 октября.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html
россия
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, свердловская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Свердловская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры
МВД: пять членов помогавшей украинским кол-центрам ОПГ арестованы, один осужден
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Пятеро задержанных в Ярославской и Свердловской областях членов организованного преступного сообщества, работавших на мошеннические украинские кол-центры, заключены под стражу, ещё один уже осужден за другое преступление, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале
.
Шесть человек задержаны в Ярославской и Свердловской областях, сообщила в среду ФСБ. Они занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов с украинских кол-центров. По данным ФСБ, деятельность этих кол-центров координируется украинским спецслужбами, а похищенные деньги расходуются на нужды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Волк уточнила, что мошенники звонили россиянам под видом представителей различных организаций и убеждали их перевести деньги на якобы безопасные счета. Одна из пострадавших лишилась более 2,2 миллиона рублей.
"Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления", - написала она.
Представитель Ярославского областного суда рассказала РИА Новости, что пятеро мужчин были заключены под стражу еще в мае, в начале июля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил им арест до 7 октября.