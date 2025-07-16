https://ria.ru/20250716/opg-2029406971.html

МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры

МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры - РИА Новости, 16.07.2025

МВД сообщило подробности о членах ОПГ, работавшей на украинские кол-центры

Пятеро задержанных в Ярославской и Свердловской областях членов организованного преступного сообщества, работавших на мошеннические украинские кол-центры,... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T11:00:00+03:00

2025-07-16T11:00:00+03:00

2025-07-16T11:46:00+03:00

происшествия

россия

свердловская область

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пятеро задержанных в Ярославской и Свердловской областях членов организованного преступного сообщества, работавших на мошеннические украинские кол-центры, заключены под стражу, ещё один уже осужден за другое преступление, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале. Шесть человек задержаны в Ярославской и Свердловской областях, сообщила в среду ФСБ. Они занимались эксплуатацией информационной инфраструктуры, специально предназначенной для прохождения на территорию России мошеннических телефонных вызовов с украинских кол-центров. По данным ФСБ, деятельность этих кол-центров координируется украинским спецслужбами, а похищенные деньги расходуются на нужды ВСУ. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Волк уточнила, что мошенники звонили россиянам под видом представителей различных организаций и убеждали их перевести деньги на якобы безопасные счета. Одна из пострадавших лишилась более 2,2 миллиона рублей. "Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один уже отбывает наказание в виде лишения свободы за совершение другого преступления", - написала она.Представитель Ярославского областного суда рассказала РИА Новости, что пятеро мужчин были заключены под стражу еще в мае, в начале июля Фрунзенский районный суд Ярославля продлил им арест до 7 октября.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, свердловская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины